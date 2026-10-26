Как премина отчитането на вота

Първи данни от ЦИК при обработени 95.29% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

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С екционните избирателни комисии предадоха изборните книжа сравнително бързо в сравнение с предишни избори. Това съобщи председателят на 23-та районна избирателна комисия (РИК) Димитър Дучев.

ЦИК: Нови скенери ще улесняват обработката на изборните протоколи

Първите секционни комисии са започнали да пристигат след 20:30 часа, предаде NOVA.

„С колегите от 23 РИК успяхме бързо да ги обработим. В момента се изготвя финалният протокол с „Информационно обслужване“. Подготвяме протокола, който следва да предадем на Централната избирателна комисия, да отчетем абсолютно всички резултати, които сме приели на територията на 23-ти многомандатен избирателен район, и следва публикуване на всички протоколи на страниците на РИК 23 и съответно на ЦИК“, заяви Дучев.