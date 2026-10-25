Първи данни от ЦИК при обработени 95.29% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

И лияна Йотова и Кирил Вълчев запазват преднината си на първия тур на президентските избори. Това сочат официалните данни на Централната избирателна комисия към 06:00 часа при обработени 95.29% СИК протоколи в РИК.
Към този час кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, издигната от инициативен комитет, събира 34.598% от гласовете (506 628 гласа).
Втори остават Андрей Гюров и Георги Кандев с 32.038% подкрепа (469 143 гласа).
На трета позиция се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин от партия „Възраждане“ с 12.624% (184 850).
Разпределение на гласовете за останалите участници:
Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ): 4.605% (67 432 гласа)
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (ПП Величие): 3.807% (55 743 гласа)
Иван Христанов и Стоянка Черкезова (Инициативен комитет): 2.412% (35 321 гласа)
Графата „Не подкрепям никого“ към момента е отбелязана от 4.416% от гласувалите (64 668 души).
При 96.57% преброени протоколи от секциите в чужбина водеща е двойката Гюров-Кандев. Те събират 45.225% от гласовете. Втори са Йотова и Вълчев с резултат 23.143%.