Свят

30 души нахлуха в избирателна секция в Сърбия и нападнаха гласуващи

Днес в страната се провеждат предсрочни парламентарни избори

Василена Василева Василена Василева

25 октомври 2026, 10:09
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О коло 30 души нахлуха в избирателна секция №27 в сръбския град Долевац, нападнаха физически присъстващите и нарушиха изборния процес. Това заяви пред телевизия N1 адвокатът и политически активист от Ниш Драгана Милутинович.

Горещ изборен ден в Сърбия: Голяма активност и опашки от сутринта

По думите ѝ полицейски служители се намират пред избирателната секция, но не предприемат никакви действия.

Милутинович твърди, че подобни инциденти са станали и в още две избирателни секции, където граждани са нахлули и са нападнали членове на секционните избирателни комисии.

Вучич пред най-тежкия си изпит на изборите в Сърбия

Днес в Сърбия се провеждат предсрочни парламентарни избори, на които право на глас имат 6 451 292 граждани.

Гласуването се извършва в общо 8392 избирателни секции, от които 29 са разкрити в местата за лишаване от свобода, а 93 се намират в 37 държави зад граница, където са регистрирани 102 147 избиратели.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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