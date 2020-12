Турция: Стихотворение на Ердоган изплаши Иран

"Стихотворение на Ердоган изплаши Иран", пише в заглавие днес в. "Йени сьоз" по повод напрежението между Анкара и Техеран през последните дни.

Иран осъди остро и поиска обяснения във връзка със стихотворение, прочетено от турския президент Реджеп Тайип Ердоган на церемония в Баку, в което се споменава река Арас.

В стиховете, които Ердоган изрецитира, ставало дума, че "реката е била разделена насила" между страните.

Река Арас се явява естествена граница между Азербайджан и две населени с тюркско население ирански провинции, което предизвика подозрения в Иран, че рецитирането му е насочено срещу териториалната цялост на Иран.

Турският външен министър Мевлют Чавушоглу разговаря с иранския си колега Мохамад Джавад Зариф и опроверга тези твърдения. Чавушоглу е възразил срещу безпочвените и обидни изявления на иранската страна, насочени срещу президента Ердоган.

"Йени сьоз" цитира думите на Фахреттин Алтун, ръководител на дирекцията по комуникации на турското президентство, който заяви, че се прави "опит за създаване на изкуствена криза чрез едно стихотворение". Както Алтун подчерта, в рецитираните стихове никъде не се споменава Иран, а се изразява "чувството, породено у потърпевшия народ от окупацията на азербайджански земи от Армения".

На реакциите на някои ирански политици реагира и говорителят на управляващата Партия на справедливостта и развитието /ПСР/ Йомер Челик, пише още вестникът. Челик осъди грозния език по отношение на турския президент Ердоган, като заяви:

"Иранските политици, са загубили своите компаси до там, че бъркат нашия президент, който винаги е разглеждал Иран като приятелска и братска страна, с враговете на Иран".

The poem recited by Erdogan laments how the Aras River has separated Azeri-speaking people in Azerbaijan and Iran and is a symbol of the pan-Turkism doctrine that seeks the unification of all Turks, including those living in Iran.https://t.co/VaY8fyLJH9