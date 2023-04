Ердоган: На 14 май Турция ще изпрати важно послание на Запада

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция ще отправи послание към Запада на 14 май, датата на президентските и парламентарните избори в страната, предаде Анадолската агенция.

По думите на Ердоган "Западът има планове по отношение на Турция" и е против него, но турският народ ще даде необходимия отговор на 14 май.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan is confident he'll be reelected next month and his victory will amount to a message to the West https://t.co/MEdPpNfvn5