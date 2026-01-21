ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Е вропейските депутати се споразумяха да отложат ратификацията на ключово търговско споразумение със Съединените щати след заплахите на президента Доналд Тръмп за налагане на тарифи заради Гренландия, заявиха основните политически групи във вторник, цитирани от Le Monde​ .

Предупредителният сигнал от Европейския парламент идва в момент, когато 27-членният блок обмисля колко решително да реагира, ако Тръмп реализира заплахите си срещу дългогодишните съюзници на Вашингтон.

EU Parliament freezes US trade deal ratification after Trump's tariff threats over Greenland - Le Monde https://t.co/aJhBkBF1fb — David (@RedDave14) January 20, 2026

Парламентът планираше гласуване през следващите седмици за премахване на тарифите върху американски индустриални стоки като част от споразумението. Забавянето не отменя сделката, договорена през юли с Тръмп след месеци на интензивни преговори, по време на които Вашингтон наложи 15% тарифи върху стоки от ЕС.

Въпреки това, чрез спирането на одобрението се изпраща силен сигнал на недоволство към Белия дом, който според европейските депутати би разтревожил американските компании. "Това е изключително мощен лост, не мисля, че компаниите биха се съгласили да се откажат от европейския пазар", заяви Валери Хайер, председател на центристката група Renew, пред журналисти.

Тръмп е заплашил да наложи тарифи на шест държави от ЕС, включително икономическите сили Франция и Германия, заради това, че не се съгласяват с неговото изискване за Гренландия. Лидерите на ЕС ще проведат извънредна среща в Брюксел в четвъртък вечерта заради заплахите на САЩ срещу автономната територия на Дания, Гренландия.

Блокът обмисля различни отговори, ако Тръмп не се откаже, включително временно спиране на миналогодишното търговско споразумение и налагане на ответни тарифи за €93 милиарда. Пакетът от ответни тарифи беше договорен по време на най-острата фаза на търговското противопоставяне между ЕС и САЩ миналата година, но в крайна сметка бе замразен до 6 февруари, за да се избегне пълна търговска война.

Освен това, френският президент Еманюел Макрон настоява за активиране на мощния търговски инструмент за противодействие на принуда на блока, който да бъде използван в случай, че Тръмп реализира заплахите си.