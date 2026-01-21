Свят

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Чрез забавянето на ратификацията, европейските законодатели дават сигнал за недоволство, докато блокът обсъжда възможни отговори, включително ответни тарифи, ако Вашингтон се придържа към предупрежденията си

21 януари 2026, 09:48
Циклонът

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта
Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"
Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе
Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени
В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България

В Русия: Ходът на Радев е изходът от кризата в България
Тръмп показа как превзема Гренландия

Тръмп показа как превзема Гренландия
Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия

Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия
Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Защо разривът на Тръмп с Европа за Гренландия е нож с две остриета за Русия

Е вропейските депутати се споразумяха да отложат ратификацията на ключово търговско споразумение със Съединените щати след заплахите на президента Доналд Тръмп за налагане на тарифи заради Гренландия, заявиха основните политически групи във вторник, цитирани от Le Monde​.

Предупредителният сигнал от Европейския парламент идва в момент, когато 27-членният блок обмисля колко решително да реагира, ако Тръмп реализира заплахите си срещу дългогодишните съюзници на Вашингтон.

Парламентът планираше гласуване през следващите седмици за премахване на тарифите върху американски индустриални стоки като част от споразумението. Забавянето не отменя сделката, договорена през юли с Тръмп след месеци на интензивни преговори, по време на които Вашингтон наложи 15% тарифи върху стоки от ЕС.

Въпреки това, чрез спирането на одобрението се изпраща силен сигнал на недоволство към Белия дом, който според европейските депутати би разтревожил американските компании. "Това е изключително мощен лост, не мисля, че компаниите биха се съгласили да се откажат от европейския пазар", заяви Валери Хайер, председател на центристката група Renew, пред журналисти.

Тръмп е заплашил да наложи тарифи на шест държави от ЕС, включително икономическите сили Франция и Германия, заради това, че не се съгласяват с неговото изискване за Гренландия. Лидерите на ЕС ще проведат извънредна среща в Брюксел в четвъртък вечерта заради заплахите на САЩ срещу автономната територия на Дания, Гренландия.

Тръмп обяви докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия

Блокът обмисля различни отговори, ако Тръмп не се откаже, включително временно спиране на миналогодишното търговско споразумение и налагане на ответни тарифи за €93 милиарда. Пакетът от ответни тарифи беше договорен по време на най-острата фаза на търговското противопоставяне между ЕС и САЩ миналата година, но в крайна сметка бе замразен до 6 февруари, за да се избегне пълна търговска война.

Освен това, френският президент Еманюел Макрон настоява за активиране на мощния търговски инструмент за противодействие на принуда на блока, който да бъде използван в случай, че Тръмп реализира заплахите си.

Източник: Le Monde    
Европейски парламент Търговско споразумение Доналд Тръмп Тарифи Гренландия ЕС САЩ Търговска война Икономически натиск Ратификация
Последвайте ни

По темата

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Еманюел Макрон

Слънчеви очила в Давос - какво крие окото на Еманюел Макрон

Свят Преди 6 минути

Макрон не обясни причината за очилата по време на речта си, но френски медии я свързаха с продължаващо медицинско състояние

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Технологии Преди 10 минути

Приложението на Gemini за Android смартфони предлага много възможности. Толкова много, че потребителите дори не знаят всички и не използват функциите пълноценно, за да извлекат максимума от изкуствения интелект и той да е по-полезен в ежедневието

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

България Преди 37 минути

"Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот", заяви Цвета Рангелова

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Свят Преди 42 минути

"Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп

<p>Тръмп: Ще изтрием Иран от лицето на Земята, ако Техеран ме убие</p>

Тръмп ще "изтрие" Иран от лицето на Земята, ако Техеран го убие

Свят Преди 49 минути

"Дадох много ясни нареждания. Ако нещо такова се случи, те ще ги изтрият от лицето на Земята", каза американският лидер

Уша и Джей Ди Ванс

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Свят Преди 1 час

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Любопитно Преди 1 час

Стареенето е неизбежно, но ефектите му върху здравето и външния вид могат да бъдат забавени

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

България Преди 2 часа

Подсъдим е Георги Александров

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

Свят Преди 2 часа

"Това беше една от най-великите години", каза президентът на САЩ

<p>Кой пълни &quot;военната каса&quot;&nbsp;на Путин?</p>

Великобритания "пише чекове на Кремъл" заради вратичка за руския петрол

Свят Преди 2 часа

Обединеното кралство е внесло петролни продукти за 4 млрд. паунда, като самолетно гориво, произведени в индийски и турски рафинерии, работещи с руски суров петрол, показва анализ

Швейцарската гвардия във Ватикана

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

България Преди 2 часа

Областният оперативен щаб се събира днес

,

Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта

Свят Преди 3 часа

Китай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи

<p>На второ четене: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс</p>

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

България Преди 3 часа

Дебатите продължиха над 13 часа

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Любопитно Преди 3 часа

Кога честите посещения в тоалетната престават да бъдат нормални и кои са скритите причини за тях?

Как Тръмп промени света за 12 месеца

Как Тръмп промени света за 12 месеца

Свят Преди 3 часа

За дванадесет месеца Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на основания на правила световен ред

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Парис Хилтън с розов килим на премиерата на документалния си филм. Дойде със съпруга си и двете си деца

Edna.bg

Именниците на 21 януари: Кои празнуват днес и какъв е смисълът на деня

Edna.bg

Весела Димитрова пред NOVA за новите съчетания на ансамбъла и уроците от провала

Gong.bg

Дейвид Бекъм коментира думите на сина му, които шокираха света

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

Челен сблъсък с кола на Столичната община в центъра на София (ВИДЕО)

Nova.bg