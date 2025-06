Екзекутираха "Убиеца от Туитър": Първа смъртна присъда в Япония от 2022 г.

В Япония бе изпълнена смъртна присъда за първи път от юли 2022 г., предаде Киодо.

Такахиро Шираиши, убил през 2017 г. девет души в град Зама, в централната префектура Канагава. Тридесет и четири годишният мъж след това разчленил телата на своите жертви и ги съхранявал в апартамента си в предградие на столицата Токио.

Japan executes man, 34, who strangled & dismembered 8 women & 1 man he met on Twitter https://t.co/77ZnhksmF5 pic.twitter.com/QugxIjbbdb

Шираиши стана известен като "Убиеца от Туитър", тъй като се запознал именно в тази социална мрежа със своите жертви, които проявявали склонност към самоубийство. Той убил общо осем жени и един мъж.

Смъртната му присъда бе потвърдена през 2021 г. Тя бе изпълнена днес чрез обесване.

Japan executes Takahiro Shiraishi, a man dubbed the "Twitter killer," in its first use of capital punishment since 2022 https://t.co/kbFuTs5m02