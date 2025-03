От смъртна присъда до милионер: Японски затворник е оправдан след 40 години

Я понец, който е прекарал повече от 40 години в смъртна присъда, преди да бъде оправдан през 2024 г., получи обезщетение от 1,4 милиона долара, съобщи съдът във вторник – което се равнява на приблизително 85 долара за всеки ден, който е излежавал неспаведлива присъда, пише CNN.

Бившият професионален боксьор Ивао Хакамада, на 89 години, беше осъден на смърт през 1968 г. за четворно убийство, въпреки че многократно твърдеше, че полицията е фалшифицирала доказателства срещу него.

Някога най-дълго осъденият на смърт затворник в света, Хакамада беше оправдан, след като ДНК тестове показаха, че окървавените дрехи, използвани като доказателства за осъждането му, са били оставени на сцената на произшествието много след извършването на убийствата, съобщи японската обществена телевизия NHK.

Окръжният съд в Шизуока потвърди пред CNN, че Хакамада е получил повече от 217 милиона йени – изплащане, което се равнява на около 85 долара на ден, откакто е бил осъден.

