Любопитно

66 бели чувала пред парламента в Австралия: Зловещото послание зад смразяващата акция

Зловеща инсталация в Канбера припомня на депутатите, че 24 000 австралийци умират годишно от тютюнопушене

4 май 2026, 17:24
Източник: iStock

П ротест на поляната пред сградата на властта в Канбера шокира преминаващите. 66 чувала за трупове бяха подредени един до друг – точно колкото са австралийците, които умират всеки ден вследствие на употребата на тютюн.

Белите чували се появиха точно преди първото изслушване на сенатската комисия относно кризата с незаконния тютюн в Австралия. Активисти за обществено здраве организираха демонстрацията с мотива, че думите вече не са достатъчни. Те искат депутатите да видят с очите си как изглеждат 66 мъртви души, подредени на тревата пред мястото, където се вземат решенията за бъдещето на нацията.

Защо сега?

Сенатът изслушва служители от граничната полиция, медицински експерти и представители на Съвета по онкологични заболявания, за да начертае стратегия срещу заливането на страната с нелегален тютюн.

В същото време тютюневото лоби притиска правителството да намали акциза върху цигарите, за да подкопае черния пазар. Според тях, ако законните цигари станат по-евтини, хората няма да купуват нелегални продукти. Аргумент, който звучи логично за пет секунди, преди напълно да се срине пред фактите.

Лора Хънтър, изпълнителен директор на Австралийския съвет по тютюнопушене и здраве, нарече това предложение „егоистична заблуда“. Тя заяви: „Ако се чувствате комфортно да направите всички цигари по-евтини, значи се чувствате комфортно с това повече хора да умират от тютюнопушене.“

„Криза в общественото здраве не се решава чрез надпревара с престъпниците за това кой ще предложи по-ниска цена. Не се бориш със смъртта, като правиш най-смъртоносния продукт в Австралия по-достъпен. Когато цигарите са евтини, повече хора пропушват, зависимите пушат повече, а по-малко хора се опитват да откажат навика“, добави Хънтър.

Стряскащата статистика

По данни на Daily Mail, цитиращи Хънтър, в Австралия има над 40 000 обекта, продаващи тютюн – число, което надвишава общия брой на супермаркетите, бензиностанциите и аптеките взети заедно.

Тютюнопушенето е причина за поне 16 вида рак, включително:

  • на белите дробове;
  • на устата;
  • на черния дроб;
  • на пикочния мехур;
  • на червата и бъбреците.

Това не е порок, който засяга само пушача. Здравната система плаща цената, а семействата страдат. Точно това представляват онези 66 чувала на поляната пред Парламента – не просто абстрактна статистика, а реални човешки съдби.

Източник: Times of India    
