Свят

Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада

Украинският президент изглежда неспособен да осигури за украинците реални придобивки, които да компенсират евентуален болезнен мир

4 май 2026, 16:45
Зеленски няма карти, с които да играе срещу Русия или Запада
Източник: БТА/АР

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски често е възприеман като човек с изключителни комуникационни умения, признати както от негови съюзници, така и от противници. Това посочва Леонид Рагозин за Al Jazeera. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който открито го е критикувал, го е наричал „най-великия търговец на Земята“. По-позитивно Дейвид Френч наскоро описа Зеленски като „новия лидер на свободния свят“.

Въпреки това, политическият и комуникационен талант на Зеленски има ограничено влияние върху динамиката на бойното поле в руско-украинската война. През последните седмици неговата администрация и съюзници се опитват да създадат впечатление, че войната може да се намира в повратна точка, но реалността на терен показва друго.

Например, бяха направени официални твърдения, че през февруари Украйна е постигнала повече териториални придобивки от Русия. Някои проукраински платформи за следене на конфликта подкрепиха тези твърдения, докато други не ги потвърдиха. Важно е да се отбележи, че подобни изчисления са сложни, тъй като по фронтовата линия съществува обширна „сива зона“, в която контролът е неясен. Самите териториални промени се измерват в рамките на 150 - 200 квадратни километра месечно. С други думи, методологията може да бъде интерпретирана така, че да се постигне желан извод, че Украйна напредва.

В действителност обаче няма нищо, което да показва съществена промяна в динамиката на бойното поле, която е същата от поне две години.

По-важното е, че руските войски в момента обкръжават няколко индустриални града в северната част на Донецка област. Напредването им по северната линия на фронта разширява активната бойна зона с стотици километри, което допълнително изостря недостига на личен състав в Украйна.

Източник: БТА

Четири години след началото на войната украинската армия е принудена да прибягва до сурови мерки за мобилизация, включително принудително набиране на млади мъже от улиците в градове и села. Междувременно Русия продължава да привлича доброволци чрез високи финансови стимули.

Украински официални лица също твърдят, че Русия губи повече войници, отколкото може да попълни, въз основа на спорни данни за загубите. Зеленски по-специално заяви, че през март тази година руските загуби са достигнали най-високото си месечно ниво - 35 000 души. Това обаче противоречи на данни на собственото украинско Министерство на отбраната, според което най-високите месечни руски загуби са надхвърлили 48 000 през януари 2025 г., като средното месечно ниво за 2025 г. е около 35 000.

Началникът на кабинета на Зеленски и бивш ръководител на военното разузнаване Кирило Буданов също оспорва тезата, че Русия има сериозни проблеми с попълването на личен състав. В скорошно интервю той призна, че срив в руската мобилизационна система не се очаква.

Трябва да се отбележи, че Украйна води успешна кампания с дронове срещу руската петролна инфраструктура. Но е съмнително това да доведе до стратегическа промяна, извън ефектни кадри на горящи резервоари за телевизионно излъчване.

През април приходите на Русия от петрол са нараснали до 9 милиарда долара, подпомогнати от войната между Съединените щати и Израел срещу Иран. Тази печалба за един месец се равнява на около 10 процента от заема, който Украйна трябва да получи от Европейския съюз за две години за финансиране на военните си усилия.

Зеленски: Москва все още понася тежки загуби на бойното поле

Безспорно Русия е понесла значителни икономически загуби от войната и президентът Владимир Путин сам го е признавал. Но руската икономика показва сходни тенденции на спад, каквито се наблюдават и в други европейски икономики, засегнати от конфликтите в Украйна и Иран.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия на глава от населението, коригиран спрямо паритета на покупателната способност, индикатор за жизнения стандарт, надвишава този на по-слабо развитите държави в Европейския съюз като Румъния и Гърция, според данни на Международния валутен фонд. Същият показател за Украйна е на нивото на Монголия и Египет, докато критичната инфраструктура на страната е разрушена, а милиони украинци са напуснали държавата, повечето завинаги.

С влошаването на перспективите за Украйна проукраинските среди реагират на всяка новина от Русия, която може да се тълкува като „пукнатини в режима“. През миналия месец видео в Instagram на руска инфлуенсърка Виктория Боня предизвика западни медии с критични коментари към правителствената политика. Макар в Русия да съществува недоволство, режимът е далеч от колапс.

Тази интерпретация обаче отклонява вниманието на украинското общество и гражданите на Европейския съюз от реалността, че войната се насочва към задънена улица или дори към по-лош сценарий за Украйна. Зеленски може да е получил финансова помощ от 90 милиарда евро под формата на заем, но липсата на ясна стратегия за победа остава очевидна.

Реалността вече започва да се проявява. Германският канцлер Фридрих Мерц наскоро заяви, че Украйна вероятно ще трябва да отстъпи част от територията си на Русия в замяна на по-бърз път към членство в Европейския съюз. Ръководителят на отбраната на Европейския съюз Андрюс Кубилюс отиде още по-далеч, заявявайки, че членство в НАТО за Украйна е изключено, а членството в Европейския съюз ще бъде „сложен процес“. Вместо това той предложи военен съюз между Украйна и други европейски държави, идея, която Москва би отхвърлила като „НАТО през задната врата“.

Източник: Getty Images

Тези противоречиви позиции показват, че основните преговори за бъдещия мир не се водят само между Зеленски и Путин, а между Зеленски и неговите западни, най-вече европейски съюзници.

Както Буданов наскоро заяви, позициите на Киев и Москва могат да бъдат доближени до реалистичен компромис. Но Зеленски трябва да демонстрира някакъв конкретен успех за Украйна при подписване на евентуално мирно споразумение. Най-добрият сценарий би бил членство в Европейския съюз или реални гаранции за сигурност, но изказванията на Мерц и Кубилюс показват, че шансовете за това са минимални.

Нараства и общественото недоволство в Украйна. Ръководителят на бюджетната комисия в украинския парламент Даниил Гетманцев заяви, че европейските представители не трябва да възприемат украинците като „инструмент за решаване на чужди геополитически задачи“ или като „човешки щит“, подчертавайки, че те нямат право да определят съдбата на страната.

В същото време Зеленски, който е обект на мащабно разследване за корупция, свързано с неговото обкръжение, изглежда без реални политически инструменти нито срещу Русия, нито срещу западните си партньори. Настоящият статус на лидер във война му носи предимства, но той става все по-неустойчив.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Как войната промени лицето на Зеленски
29 снимки
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Източник: Al Jazeera    
Зеленски Войната в Украйна Русия Западни съюзници Мирни преговори Бойно поле Икономически последствия Мобилизация Териториални отстъпки Членство в ЕС
Последвайте ни

По темата

Жена намушка четирима души във Варна

Жена намушка четирима души във Варна

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Българка падна от 20 метра в Гърция, в критично състояние е

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Джон Крайър проговори за сложните си отношения с Чарли Шийн години след скандалите

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

pariteni.bg
Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

Аз, роботът, или как Китай изпревари с много всички останали

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Какво печели бизнесът, когато управлява няколко обекта на едно място?

Енергията на бъдещето Преди 48 минути

Когато данните от всички обекти са на едно място, контролът върху разходите е реален

.

Сериалът „Взимай парите и бягай“ за Ружа Игнатова стартира по Arena Action на 4-ти май

Любопитно Преди 49 минути

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Най-скъпите бижута, носени на Met Gala - от диаманти за $100 млн. до 241-каратов изумруд

Любопитно Преди 1 час

Темата тази година е „Модата е изкуство“, което предполага сложни конструкции, ръчна изработка и скулптурни силуети

Снимката е илюстративна

Токсичен „черен дъжд“ над Русия след ударите на Украйна по нефтените терминали

Свят Преди 1 час

Екологична катастрофа в Черно море: Серия от удари подпалиха ключова рафинерия, докато жителите се оплакват от токсични валежи и опити за прикриване на мащабите на бедствието

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

КОНПИ отне имотите на Драгановеца

България Преди 1 час

Общата стойност на отнетото имущество е над 2 млн. евро

Актьорският състав на Something Very Bad Is Going to Happen

5 смразяващи минисериала с неочаквани обрати, които няма да спрете да гледате

Любопитно Преди 1 час

Тези нови заглавия доказват, че границата между трилъра и реалността е по-тънка от всякога, обещавайки напрежение до последната минута

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Бъкингамският дворец потвърди: Принцеса Юджини очаква трето дете

Любопитно Преди 1 час

Новината беше официално потвърдена от Бъкингамският дворец, откъдето съобщиха, че Крал Чарлз III е информиран и "е възхитен от новината"

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

Фискалният съвет настоява за спешни мерки заради дефицита и дълга

България Преди 1 час

Разходите за лихви по държавния дълг се увеличават със 76 на сто до 954 млн. евро

,

Публиката никога не се подценява

Любопитно Преди 2 часа

За борбата между Борислав и неговото алтер его, магията на театъра и цената на смеха

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

"Хизбула": В Ливан няма прекратяване на огъня

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ отново ескалира през март след като вече беше започнала войната в Иран

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Парад на суетата: Най-ексцентричните и скъпи шапки на Дербито в Кентъки 2026

Любопитно Преди 2 часа

От цветни фасцинатори до сензационни капели и дръзки бомбета – вижте най-ексцентричните аксесоари за глава на 152-рото издание на „Бягането за розите“

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Рязко спиране на метро в Милано рани пътници - човек се озова на релсите

Свят Преди 2 часа

Властите разследват случая като вероятен опит за самоубийство

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Русия ще реагира остро на експулсирането на нейни дипломати от Австрия

Свят Преди 2 часа

По-рано днес Виена обяви, че трима руски дипломати трябва да напуснат страната заради открито оборудване на покривите на дипломатически сгради

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

„Проблеми на богатите“: Защо Джеф Безос спешно продава яхтата си за $500 милиона

Любопитно Преди 3 часа

Оказа се, че суперлуксозната „Koru“ е твърде огромна дори за най-елитните пристанища в света

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Кремъл засилва сигурността около Путин на фона на страхове от покушения и преврат

Свят Преди 3 часа

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Свят Преди 3 часа

Външният министър на страната обеща „промяна на курса“ и строги мерки

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

На 53: Камерън Диас гушна син, името му значи „пътешественик“

Edna.bg

Мисия „Сън“: Къде грешим и защо бебето не влиза в режим?

Edna.bg

Левски пуска билетите за Лудогорец във вторник

Gong.bg

Големият ден за "сините" е близо! Левски обяви кога вдига титлата

Gong.bg

Нападение във Варна: Жена рани с нож четирима души

Nova.bg

Тежка катастрофа между кола и тир взе жертва край Ябланица (СНИМКИ)

Nova.bg