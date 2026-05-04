П резидентът на Украйна Володимир Зеленски често е възприеман като човек с изключителни комуникационни умения, признати както от негови съюзници, така и от противници. Това посочва Леонид Рагозин за Al Jazeera . Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който открито го е критикувал, го е наричал „най-великия търговец на Земята“. По-позитивно Дейвид Френч наскоро описа Зеленски като „новия лидер на свободния свят“.

Въпреки това, политическият и комуникационен талант на Зеленски има ограничено влияние върху динамиката на бойното поле в руско-украинската война. През последните седмици неговата администрация и съюзници се опитват да създадат впечатление, че войната може да се намира в повратна точка, но реалността на терен показва друго.

Например, бяха направени официални твърдения, че през февруари Украйна е постигнала повече териториални придобивки от Русия. Някои проукраински платформи за следене на конфликта подкрепиха тези твърдения, докато други не ги потвърдиха. Важно е да се отбележи, че подобни изчисления са сложни, тъй като по фронтовата линия съществува обширна „сива зона“, в която контролът е неясен. Самите териториални промени се измерват в рамките на 150 - 200 квадратни километра месечно. С други думи, методологията може да бъде интерпретирана така, че да се постигне желан извод, че Украйна напредва.

В действителност обаче няма нищо, което да показва съществена промяна в динамиката на бойното поле, която е същата от поне две години.

По-важното е, че руските войски в момента обкръжават няколко индустриални града в северната част на Донецка област. Напредването им по северната линия на фронта разширява активната бойна зона с стотици километри, което допълнително изостря недостига на личен състав в Украйна.

Четири години след началото на войната украинската армия е принудена да прибягва до сурови мерки за мобилизация, включително принудително набиране на млади мъже от улиците в градове и села. Междувременно Русия продължава да привлича доброволци чрез високи финансови стимули.

Украински официални лица също твърдят, че Русия губи повече войници, отколкото може да попълни, въз основа на спорни данни за загубите. Зеленски по-специално заяви, че през март тази година руските загуби са достигнали най-високото си месечно ниво - 35 000 души. Това обаче противоречи на данни на собственото украинско Министерство на отбраната, според което най-високите месечни руски загуби са надхвърлили 48 000 през януари 2025 г., като средното месечно ниво за 2025 г. е около 35 000.

Началникът на кабинета на Зеленски и бивш ръководител на военното разузнаване Кирило Буданов също оспорва тезата, че Русия има сериозни проблеми с попълването на личен състав. В скорошно интервю той призна, че срив в руската мобилизационна система не се очаква.

Трябва да се отбележи, че Украйна води успешна кампания с дронове срещу руската петролна инфраструктура. Но е съмнително това да доведе до стратегическа промяна, извън ефектни кадри на горящи резервоари за телевизионно излъчване.

През април приходите на Русия от петрол са нараснали до 9 милиарда долара, подпомогнати от войната между Съединените щати и Израел срещу Иран. Тази печалба за един месец се равнява на около 10 процента от заема, който Украйна трябва да получи от Европейския съюз за две години за финансиране на военните си усилия.

Безспорно Русия е понесла значителни икономически загуби от войната и президентът Владимир Путин сам го е признавал. Но руската икономика показва сходни тенденции на спад, каквито се наблюдават и в други европейски икономики, засегнати от конфликтите в Украйна и Иран.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия на глава от населението, коригиран спрямо паритета на покупателната способност, индикатор за жизнения стандарт, надвишава този на по-слабо развитите държави в Европейския съюз като Румъния и Гърция, според данни на Международния валутен фонд. Същият показател за Украйна е на нивото на Монголия и Египет, докато критичната инфраструктура на страната е разрушена, а милиони украинци са напуснали държавата, повечето завинаги.

С влошаването на перспективите за Украйна проукраинските среди реагират на всяка новина от Русия, която може да се тълкува като „пукнатини в режима“. През миналия месец видео в Instagram на руска инфлуенсърка Виктория Боня предизвика западни медии с критични коментари към правителствената политика. Макар в Русия да съществува недоволство, режимът е далеч от колапс.

Тази интерпретация обаче отклонява вниманието на украинското общество и гражданите на Европейския съюз от реалността, че войната се насочва към задънена улица или дори към по-лош сценарий за Украйна. Зеленски може да е получил финансова помощ от 90 милиарда евро под формата на заем, но липсата на ясна стратегия за победа остава очевидна.

Реалността вече започва да се проявява. Германският канцлер Фридрих Мерц наскоро заяви, че Украйна вероятно ще трябва да отстъпи част от територията си на Русия в замяна на по-бърз път към членство в Европейския съюз. Ръководителят на отбраната на Европейския съюз Андрюс Кубилюс отиде още по-далеч, заявявайки, че членство в НАТО за Украйна е изключено, а членството в Европейския съюз ще бъде „сложен процес“. Вместо това той предложи военен съюз между Украйна и други европейски държави, идея, която Москва би отхвърлила като „НАТО през задната врата“.

Тези противоречиви позиции показват, че основните преговори за бъдещия мир не се водят само между Зеленски и Путин, а между Зеленски и неговите западни, най-вече европейски съюзници.

Както Буданов наскоро заяви, позициите на Киев и Москва могат да бъдат доближени до реалистичен компромис. Но Зеленски трябва да демонстрира някакъв конкретен успех за Украйна при подписване на евентуално мирно споразумение. Най-добрият сценарий би бил членство в Европейския съюз или реални гаранции за сигурност, но изказванията на Мерц и Кубилюс показват, че шансовете за това са минимални.

Нараства и общественото недоволство в Украйна. Ръководителят на бюджетната комисия в украинския парламент Даниил Гетманцев заяви, че европейските представители не трябва да възприемат украинците като „инструмент за решаване на чужди геополитически задачи“ или като „човешки щит“, подчертавайки, че те нямат право да определят съдбата на страната.

В същото време Зеленски, който е обект на мащабно разследване за корупция, свързано с неговото обкръжение, изглежда без реални политически инструменти нито срещу Русия, нито срещу западните си партньори. Настоящият статус на лидер във война му носи предимства, но той става все по-неустойчив.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.