Експерти за ученията край Украйна: Готви ли ядрен удар Русия?

Д ен преди официалното встъпване в длъжност на Владимир Путин като президент на Русия за пети път, руското министерство на отбраната обяви, че в "близко бъдеще" до украинската граница ще се проведат учения с тактически ядрени оръжия. Те биха били първите след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, съобщи Deutsche Welle.

(Във видеото може да научите повече за: Руски военни обсъждали нанасяне на ядрени удари в Украйна)

Ученията ще бъдат проведени от ракетни формирования на Южния военен окръг на Русия с участието на авиацията и военноморските сили с цел "повишаване на готовността на нестратегическите ядрени сили". Освен руските региони, към Южния военен окръг на Русия е включен анексираният през 2014 Крим и четири региона на Югоизточна Украйна, частично окупирани през 2022.

Zelensky - on Russia preparing a nuclear strike and needing a "preventive thrust": They are starting to prepare their society, it's very dangerous. They are not ready to use it, but they have started discussing it. [You mean to prepare the society to use nuclear weapons?]

