19-годишен загина при стрелба срещу демонстранти в Детройт

Е дин човек е загинал в Детройт, след като неизвестно лице е открило огън от автомобил по протестиращи, съобщи говорителка на полицията, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Стрелбата е станала снощи към 23,30 часа. При нея е убит 19-годишен мъж, чиято смърт е била констатирана в болницата, където бил откаран, каза сержант Никол Къркуд.

"Екзекутираха брат ми посред бял ден": Гневът след смъртта на Джордж Флойд

Десетки хора излязоха вчера на протест в Детройт срещу полицейския произвол, довел до смъртта на чернокож мъж в Минеаполис.

Заради смъртта на чернокожия Джордж Флойд бяха повдигнати обвинения в убийство на вече отстранен от служба бял полицай, който бе заснет на видео как притиска с коляно врата му в продължение на няколко минути по време на арест.

Бунтове и погром в САЩ, пратиха национална гвардия

Извънредно положение бе въведено пък в Джорджия заради проявите на насилие

Губернаторът на Джорджия обяви днес извънредно положение, за да мобилизира Националната гвардия заради насилието в град Атланта, избухнало заради смъртта на Джордж Флойд, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms says the violent demonstrations in Atlanta are “disgracing the life of George Floyd”: “When you burn down this city, you’re burning down our community. If you want change in America, go and register to vote.” https://t.co/N5oZfxvFs3 pic.twitter.com/us3whIQnqu

Губернатор Брайън Кемп съобщи в "Туитър", че до 500 служители на гвардията ще бъдат разположени незабавно, "за да защитят хората и имуществото в Атланта". Той заяви, че действа по молба на кмета на града Кейша Ланс Ботъмс, която по-рано призова за спокойствие.

Сблъсъци с полицията и масови протести след смъртта на чернокож в САЩ

В Атланта бе подпален ресторант, няколко коли бяха изпотрошени и бяха извършени вандалски прояви срещу местния офис на Си Ен Ен. Поне трима полицаи бяха ранени и бяха извършени редица арести.

It’s not just Minneapolis, we are now seeing protests in cities across the country over the death of George Floyd. This is in Atlanta as some smash the glass at our downtown CNN headquarters. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/iwJxFaUfxW