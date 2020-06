Размириците в САЩ не стихват, въведоха полицейски час във Вашингтон

К метът на Вашингтон Мюриъл Баузър обяви, че въвежда полицейски час в американската столица, след нови протестни демонстрации близо до Белия дом, предаде "Франс прес".

Полицейският час е в сила от 23.00 часа в неделя до 06.00 часа в понеделник, уточни тя в Twitter и добави, че е наредила разполагането на Националната гвардия в града в помощ на полицията.

Няколко стотин души се бяха събрали в неделя вечерта пред Белия дом, поставен под засилена охрана. Някои демонстранти хвърляха бутилки с вода срещу силите на реда.

Вашингтон и редица други градове в страната бяха обхванати от протести срещу расизма и полицейското насилие, както и от размирици, предизвикани от смъртта на 46-годишния чернокож американец Джордж Флойд при арестуването му от бял полицай миналия понеделник.

Десетки американски градове удължиха действието на полицейския час от неделя вечерта до понеделник сутринта, а в редица от тях бяха разположени сили на Националната гвардия, съобщи ДПА.

Освен във Вашингтон, полицейски час беше въведен също в Лос Анджелис, Чикаго и Детройт, а щатът Аризона обяви едноседмичен полицейски час по цялата територия на щата, след като демонстранти се сбиха с полицията, която отговори със сълзотворен газ и гумени куршуми.

