Екоактивисти напръскаха със спрей Бранденбургската врата

Екоактивисти напръскаха с оранжева и жълта боя колоните на Бранденбургската врата в Берлин и настояха за спиране на използването на изкопаеми горива до 2030 г., предаде Ройтерс.

"Членове на така нареченото "Последното поколение" тази сутрин напръскаха със спрей колоните от източната страна на Бранденбургската врата", съобщи берлинската полиция в социалната мрежа Х.

👣 Six pillars of the Brandenburg Gate and the floor in front of it are covered in paint.



Berlin's most famous landmark stands for major turning points in history. Starting tomorrow, it's on: we are here, we are many, and we are staying. pic.twitter.com/gThlH8Fx3O