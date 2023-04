Репродукция на Ван Гог беше замерена с картофено пюре

П осетители в Музея на футболен клуб Санкт Паули в Хамбург замеряха с картофено пюре репродукция на картината на Винсент ван Гог "Ваза с петнадесет слънчогледа" (от цикъла "Слънчогледите") по време на събитие в рамките на "Дългата нощ на музеите" в града, съобщи ДПА.

Популярният телевизионен водещ, шеф готвачът Оле Плогщед, който участва в акцията, каза, че иска да предизвика дискусия за целите и средствата на активистите от климатичното движение "Последно поколение".

"Докъде може и докъде трябва да стигат протестите срещу драматичната ситуация с климата? Дали климатичното движение не отива твърде далеч, замеряйки произведения на изкуството с картофено пюре или когато активисти се залепят към рамките на картини в музеите или пък реакцията на действията им е прекомерна", каза той.

В Хамбург, както в много други германски градове, "Дългата нощ на музеите" е възможност за утвърждаване на културата във всичките й форми. Музеи и други културни пространства остават отворени до късно през нощта, представят специални изложби и събития.

През последните месеци активисти за защита на климата от "Последно поколение" привлякоха вниманието в Германия с множество впечатляващи акции в музеи.

В "Хамбург кунтсхале" например охрана успя да попречи на плановете на активисти да залепят алтернативна творба върху прочутата творба "Странник върху море от мъгла" на Каспар Давид Фридрих (1774-1840). Тяхната картина изобразяваше странник на апокалиптичен фон.

