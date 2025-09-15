Свят

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Китай предупреди за ответни действия

15 септември 2025, 15:35
Русия

Тръмп най-накрая нарече Русия

Защо Путин няма да прекрати войната си срещу Запада

Защо Макрон смята, че Лекорню може да спаси Франция от пропастта

Доналд Тръмп на второ държавно посещение във Великобритания

Пропалестински протест прекрати последния етап от колоездачната Обиколка на Испания

К итай реагира остро на призива на администрацията на Доналд Тръмп към Г-7 и НАТО да наложат мита върху държавите, които внасят руски суров петрол. Втората по големина икономика в света определи изявленията на САЩ като проява на "едностранен тормоз" и предупреди за ответни действия. Твърдата позиция на Пекин идва въпреки продължаващите икономически и търговски преговори между китайски и американски делегации, които в понеделник проведоха втори ден срещи в Испания, пише The Times of India (TOI).

  • Китай осъжда призива на Тръмп за мита

Американският президент Доналд Тръмп настоя държавите от НАТО да наложат значителни мита в диапазона от 50 до 100 процента върху Китай и да прекратят покупките на руски петрол, за да се ускори разрешаването на конфликта в Украйна. Министърът на финансите Бесент е обсъдил предложението на Тръмп с колегите си от Г-7, подчертавайки призива на Вашингтон партньорите в блока да се присъединят към подобни действия.

В отговор Пекин категорично отхвърли искането в понеделник, определяйки го като "типичен акт на едностранен тормоз" и "икономическа принуда", като предупреди, че ще предприеме ответни мерки, ако други държави се съобразят с исканията на САЩ.

  • Позицията на Пекин

На редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян защити енергийните партньорства на страната, включително тези с Русия, заявявайки, че те са легитимни и не подлежат на упрек.

"Ходът на САЩ е типичен акт на едностранен тормоз и икономическа принуда, който сериозно подкопава правилата на международната търговия и застрашава сигурността и стабилността на глобалните индустриални и снабдителни вериги", заяви Лин, цитиран от PTI. "Фактите доказват, че натискът и принудата са непопулярни и няма да решат проблема. Позицията на Китай относно кризата в Украйна е последователна и ясна. Диалогът и преговорите са единственият изход."

Лин подчерта, че Пекин от началото на войната поддържа неутрална позиция и настоява за дипломатическо уреждане. "Категорично се противопоставяме на насочването на проблема към Китай и на налагането на незаконни, едностранни санкции и дългата ръка на юрисдикцията", допълни той, като предупреди, че страната ще предприеме решителни мерки за защита на своя суверенитет, сигурност и интереси на развитието.

Търговската война между Китай и САЩ се разраства

  • "Двойни стандарти"

По думите на Лин, мнозинството държави, включително САЩ и европейските страни, продължават да търгуват с Русия. "Нормалните контакти и сътрудничеството между китайски и руски компании са в съответствие с правилата на Световната търговска организация и пазарните принципи, не са насочени срещу трета страна и не бива да бъдат обект на намеса", добави той.

Китайският външен министър Ван И вече отхвърли американските призиви към Г-7, заявявайки в събота, че военните конфликти не решават проблемите, а санкциите само създават нови усложнения.

Администрацията на Тръмп вече е наложила 50-процентни мита върху Индия, включително 25 процента специално заради вноса ѝ на руски петрол.

Източник:  The Times of India (TOI)    
