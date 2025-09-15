"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

К итай реагира остро на призива на администрацията на Доналд Тръмп към Г-7 и НАТО да наложат мита върху държавите, които внасят руски суров петрол. Втората по големина икономика в света определи изявленията на САЩ като проява на "едностранен тормоз" и предупреди за ответни действия. Твърдата позиция на Пекин идва въпреки продължаващите икономически и търговски преговори между китайски и американски делегации, които в понеделник проведоха втори ден срещи в Испания, пише The Times of India (TOI).

Китай осъжда призива на Тръмп за мита

Американският президент Доналд Тръмп настоя държавите от НАТО да наложат значителни мита в диапазона от 50 до 100 процента върху Китай и да прекратят покупките на руски петрол, за да се ускори разрешаването на конфликта в Украйна. Министърът на финансите Бесент е обсъдил предложението на Тръмп с колегите си от Г-7, подчертавайки призива на Вашингтон партньорите в блока да се присъединят към подобни действия.

В отговор Пекин категорично отхвърли искането в понеделник, определяйки го като "типичен акт на едностранен тормоз" и "икономическа принуда", като предупреди, че ще предприеме ответни мерки, ако други държави се съобразят с исканията на САЩ.

Позицията на Пекин

На редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Дзян защити енергийните партньорства на страната, включително тези с Русия, заявявайки, че те са легитимни и не подлежат на упрек.

"Ходът на САЩ е типичен акт на едностранен тормоз и икономическа принуда, който сериозно подкопава правилата на международната търговия и застрашава сигурността и стабилността на глобалните индустриални и снабдителни вериги", заяви Лин, цитиран от PTI. "Фактите доказват, че натискът и принудата са непопулярни и няма да решат проблема. Позицията на Китай относно кризата в Украйна е последователна и ясна. Диалогът и преговорите са единственият изход."

Лин подчерта, че Пекин от началото на войната поддържа неутрална позиция и настоява за дипломатическо уреждане. "Категорично се противопоставяме на насочването на проблема към Китай и на налагането на незаконни, едностранни санкции и дългата ръка на юрисдикцията", допълни той, като предупреди, че страната ще предприеме решителни мерки за защита на своя суверенитет, сигурност и интереси на развитието.

Търговската война между Китай и САЩ се разраства

"Двойни стандарти"

По думите на Лин, мнозинството държави, включително САЩ и европейските страни, продължават да търгуват с Русия. "Нормалните контакти и сътрудничеството между китайски и руски компании са в съответствие с правилата на Световната търговска организация и пазарните принципи, не са насочени срещу трета страна и не бива да бъдат обект на намеса", добави той.

Китайският външен министър Ван И вече отхвърли американските призиви към Г-7, заявявайки в събота, че военните конфликти не решават проблемите, а санкциите само създават нови усложнения.

Администрацията на Тръмп вече е наложила 50-процентни мита върху Индия, включително 25 процента специално заради вноса ѝ на руски петрол.