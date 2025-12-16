Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Г оворителят на руския президент Владимир Путин посочи, че Кремъл се противопоставя на участието на Европа в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна, основани на американски план.

„Участието на европейците, от гледна точка на приемливостта, не вещае нищо добро“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Кремъл: Няма основа за водене на мирни преговори с Украйна

Песков също така каза, че Кремъл все още не е бил информиран за резултатите от последните преговори в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.

Американският президент Доналд Тръмп се включи в преговорите по видеоконферентна връзка и след това настоя, че споразумението за прекратяване на военните действия е по-близо и че Вашингтон е предложил на Киев гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, които Русия би могла да приеме.

Песков подчерта, че Кремъл трябва да се запознае с подробностите от срещата, преди да може да участва в нови преговори, предаде АФП.

Зеленски заяви след преговорите с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, че е постигнат „напредък“, въпреки че територията, която Украйна трябва да отстъпи, остава спорна точка.

Путин: Европа може да участва в уреждането на конфликта в Украйна

Подробностите за последния план на САЩ не са оповестени.

Европейците, които подкрепят Украйна, са направили паралелно предложение, което включва разполагане на многонационални сили в Украйна, гаранции за сигурност и разрешаване на 800 000-на украинска армия, според съвместно изявление, публикувано след преговорите в Берлин.

Повечето от тези елементи обаче вече бяха отхвърлени от Кремъл.