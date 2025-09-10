Любопитно

Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност

Във вирусно видео в онлайн пространството малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“

10 септември 2025, 14:16
Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

Вирусно видео в социалната мрежа TikTok улавя веселата и емоционална реакция на малко дете на име Анди, когато осъзнава, че Доналд Тръмп е истински човек. Клипът, заснет в Айдахо, показва как Анди избухва в сълзи, след като научава новината, предизвиквайки смях и съпричастност в интернет.

Представете си – имате обичайния си ден, забавлявате се с родителите си, играете видео игри и изведнъж избухвате в силен плач! Нещо подобно се е случило с малкия Анди и докато детето плаче, хиляди в интернет се смеят с глас, защото,

нека бъдем честни, кой не харесва забавни детски видеа насред обикновен скучен ден.

Във видеото малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“ Когато тя потвърждава, че да, той абсолютно е истински, детето избухва в сълзи. Заснето във Фърт, Айдахо и първоначално споделено в TikTok, клипът сега е гледан от милиони интернет потребители, карайки стомасите им да се свиват от смях.

Във видеото малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Това, което прави видеото незабравимо, не са просто детските сълзи, а

шокът от откриването, че някой, когото сте виждали само по телевизията, всъщност е същество от плът и кръв.

Сривът на това малко дете превръща цялото това недоверие в момент на сладко, откровено веселие.

Зрителите заляха видеото с коментари на емпатия и носталгия. Докато един интернет потребител коментира: „Цяла Америка усети болката му“, друг размишлява: „Когато чух за Тръмп и го видях по телевизията, веднага го намразих...“. Един потребител дори резонира толкова силно с младия Анди, че се пошегува: „Разбирам те, приятелю“.

Източник: Times of India    
малко момче Анди Доналд Тръмп истински човек сълзи реакция
