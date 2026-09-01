Евростат: България остава сред страните с най-висока инфлация в еврозоната и през август

Г одишната инфлация в България се е ускорила до 5,1% през август спрямо 4,4% през юли, показва предварителната оценка на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Инфлацията в еврозоната и България достига най-високо ниво от 32 месеца

Така България се нарежда сред държавите от еврозоната с най-висока годишна инфлация. Средното равнище за валутния съюз също се е повишило - до 3,3% през август спрямо 2,9% месец по-рано.

По-висока годишна инфлация от България през август е отчетена само в Литва - 5,8%, и Кипър - 5,2%. След страната ни се нареждат Испания с 4,5% и Белгия с 4,2%.

На месечна база потребителските цени в България са се повишили с 0,8% през август.

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

Енергията ускорява инфлацията в еврозоната

Според предварителната оценка на Евростат ускоряването на инфлацията в еврозоната през август се дължи основно на цените на енергията.

В тази група годишният ръст достига 14,3% през август, след увеличение от 10,3% през юли.

При услугите годишният темп на поскъпване се е забавил до 3% спрямо 3,3% през предходния месец.

Неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 1,2% на годишна база след ръст от 0,9% през юли. При храните, алкохола и тютюневите изделия инфлацията е останала без промяна – на ниво от 1,2%.

Инфлацията в България се ускорява: Очаква се да достигне 5,1% през август

Какво показват данните за големите икономики

Сред най-големите икономики в еврозоната Германия отчита годишна инфлация от 2,9% през август.

Във Франция тя е 2,7%, в Италия - 3,2%, а в Испания достига 4,5%.

Най-ниска инфлация сред представените от Евростат държави е отчетена в Естония - 1,3%. Следват Малта с 1,9% и Финландия с 2,4%.

Данните показват ускоряване на инфлацията в еврозоната през последните месеци. През август тя достига 3,3%, което е с 1,3 процентни пункта над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%.

Предстои окончателните данни за инфлацията през август да дадат по-пълна картина за движението на потребителските цени в отделните държави от еврозоната и в целия валутен съюз.