България

МЗ включва безплатна назална противогрипна ваксина за деца от 1 октомври

При установен риск от недостиг може да бъде обсъдено и ограничаване на износа ѝ от страната

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 12:13
МЗ включва безплатна назална противогрипна ваксина за деца от 1 октомври
Източник: iStock Photos

Н азалната противогрипна ваксина Fluenz ще бъде достъпна безплатно за деца по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип през сезон 2026/2027 г. Имунизациите по програмата започват на 1 октомври 2026 г.

От Министерството на здравеопазването съобщават още, че ще следят наличностите на ваксината на българския пазар. При установен реален или непосредствен риск от недостиг може да бъде обсъдено и ограничаване на износа ѝ.

Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни ваксини срещу грип

Това става ясно от отговор на Министерството на здравеопазването до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ), след като през август организацията предложи Fluenz да бъде включена сред лекарствените продукти, за които временно се ограничава или забранява износът.

  • Три ваксини за деца

По данни на Националната здравноосигурителна каса договарянето на противогрипните ваксини за сезон 2026/2027 г. вече е приключило. Договорите с притежателите на разрешения за употреба са сключени на 28 август 2026 г.

За предстоящия сезон са договорени три противогрипни ваксини за деца – Fluenz, която се прилага назално под формата на спрей, както и инжекционните Vaxigrip и Influvac.

Така за първи път сред възможностите за профилактика по националната програма ще има и противогрипна ваксина, която се прилага през носа, без поставяне на инжекция.

Прилагането на ваксините по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип започва на 1 октомври 2026 г. и ще продължи до 31 март 2027 г.

Преди началото на кампанията общопрактикуващите лекари трябва да заявят и получат необходимите количества, така че ваксините да бъдат налични още при старта на имунизациите.

Съгласно сключените договори притежателите на разрешенията за употреба и търговецът на едро са задължени да осигурят своевременно договорените количества.

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

  • Ще следят за недостиг

Още преди началото на сезона от АПАЗ поставиха пред Министерството на здравеопазването въпроса за гарантирането на количествата Fluenz, предназначени за българския пазар.

Причината е сезонният характер на противогрипната ваксинация. Ако възникне недостиг именно в месеците, когато децата трябва да бъдат имунизирани, възможностите необходимите количества да бъдат осигурени навреме са ограничени.

Доставка на ваксини след края на грипния сезон практически не би решила проблема.

В отговор до председателя на АПАЗ Анета Драганова Министерството на здравеопазването посочва, че ограничаването или забраната за износ е извънредна мярка и не може да бъде въведена предварително единствено въз основа на предположение за бъдещ недостиг.

От ведомството обаче изрично отчитат сезонния характер на противогрипната ваксинация и ограничените възможности за компенсиране на евентуален недостиг в рамките на един грипен сезон.

Министерството уверява, че следи осигуреността на българския пазар и при необходимост анализира наличностите, доставените и планираните количества, потреблението и данните от аптечната мрежа, НЗОК и системата СЕСПА.

Ако бъдат установени актуални данни за реален или непосредствен риск от недостиг на Fluenz, ограничаването на износа може да бъде обсъдено след анализ и решение на ръководството на Министерството на здравеопазването.

„Добрата новина е, че назалната ваксина вече е договорена и ще бъде част от програмата. Оттук нататък трябва да гарантираме, че договорените количества действително ще останат достъпни за българските деца през целия период, в който има смисъл те да бъдат ваксинирани. При сезонните ваксини недостигът не може да бъде компенсиран след месеци - тогава сезонът просто ще е приключил“, коментира председателят на АПАЗ Анета Драганова.

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

  • Кои деца ще имат право на безплатна ваксина

По новата национална програма децата на възраст от 6 месеца до 7 години включително ще имат право на безплатна противогрипна имунизация независимо от наличието на други заболявания.

За децата и младежите на възраст от 7 до 17 години включително безплатна ваксинация ще бъде осигурена при наличие на хронични заболявания.

Имунизационната кампания по Националната програма започва на 1 октомври, като родителите ще могат да получат информация от личните лекари на децата си за възможностите за поставяне на подходящата противогрипна ваксина.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
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