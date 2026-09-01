МЗ включва безплатна назална противогрипна ваксина за деца от 1 октомври

Н азалната противогрипна ваксина Fluenz ще бъде достъпна безплатно за деца по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип през сезон 2026/2027 г. Имунизациите по програмата започват на 1 октомври 2026 г.

От Министерството на здравеопазването съобщават още, че ще следят наличностите на ваксината на българския пазар. При установен реален или непосредствен риск от недостиг може да бъде обсъдено и ограничаване на износа ѝ.

Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни ваксини срещу грип

Това става ясно от отговор на Министерството на здравеопазването до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ), след като през август организацията предложи Fluenz да бъде включена сред лекарствените продукти, за които временно се ограничава или забранява износът.

Три ваксини за деца

По данни на Националната здравноосигурителна каса договарянето на противогрипните ваксини за сезон 2026/2027 г. вече е приключило. Договорите с притежателите на разрешения за употреба са сключени на 28 август 2026 г.

За предстоящия сезон са договорени три противогрипни ваксини за деца – Fluenz, която се прилага назално под формата на спрей, както и инжекционните Vaxigrip и Influvac.

Така за първи път сред възможностите за профилактика по националната програма ще има и противогрипна ваксина, която се прилага през носа, без поставяне на инжекция.

Прилагането на ваксините по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип започва на 1 октомври 2026 г. и ще продължи до 31 март 2027 г.

Преди началото на кампанията общопрактикуващите лекари трябва да заявят и получат необходимите количества, така че ваксините да бъдат налични още при старта на имунизациите.

Съгласно сключените договори притежателите на разрешенията за употреба и търговецът на едро са задължени да осигурят своевременно договорените количества.

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

Ще следят за недостиг

Още преди началото на сезона от АПАЗ поставиха пред Министерството на здравеопазването въпроса за гарантирането на количествата Fluenz, предназначени за българския пазар.

Причината е сезонният характер на противогрипната ваксинация. Ако възникне недостиг именно в месеците, когато децата трябва да бъдат имунизирани, възможностите необходимите количества да бъдат осигурени навреме са ограничени.

Доставка на ваксини след края на грипния сезон практически не би решила проблема.

В отговор до председателя на АПАЗ Анета Драганова Министерството на здравеопазването посочва, че ограничаването или забраната за износ е извънредна мярка и не може да бъде въведена предварително единствено въз основа на предположение за бъдещ недостиг.

От ведомството обаче изрично отчитат сезонния характер на противогрипната ваксинация и ограничените възможности за компенсиране на евентуален недостиг в рамките на един грипен сезон.

Министерството уверява, че следи осигуреността на българския пазар и при необходимост анализира наличностите, доставените и планираните количества, потреблението и данните от аптечната мрежа, НЗОК и системата СЕСПА.

Ако бъдат установени актуални данни за реален или непосредствен риск от недостиг на Fluenz, ограничаването на износа може да бъде обсъдено след анализ и решение на ръководството на Министерството на здравеопазването.

„Добрата новина е, че назалната ваксина вече е договорена и ще бъде част от програмата. Оттук нататък трябва да гарантираме, че договорените количества действително ще останат достъпни за българските деца през целия период, в който има смисъл те да бъдат ваксинирани. При сезонните ваксини недостигът не може да бъде компенсиран след месеци - тогава сезонът просто ще е приключил“, коментира председателят на АПАЗ Анета Драганова.

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

Кои деца ще имат право на безплатна ваксина

По новата национална програма децата на възраст от 6 месеца до 7 години включително ще имат право на безплатна противогрипна имунизация независимо от наличието на други заболявания.

За децата и младежите на възраст от 7 до 17 години включително безплатна ваксинация ще бъде осигурена при наличие на хронични заболявания.

Имунизационната кампания по Националната програма започва на 1 октомври, като родителите ще могат да получат информация от личните лекари на децата си за възможностите за поставяне на подходящата противогрипна ваксина.