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Вдъхновяващата Виктория Боева в епизод на The Voice Cast: Имам една цел - да оставя нещо положително след себе си

Тя е носител на престижната награда Yale Book Award за изключителни академични и лидерски качества, както и златен медал по дебатиране от престижния американски университет „Йейл“

1 септември 2026, 11:31
Вдъхновяващата Виктория Боева в епизод на The Voice Cast: Имам една цел - да оставя нещо положително след себе си

М ладата и амбициозна кандидат-студентка Виктория Боева е специален гост в новия епизод на The Voice Cast. Където открехваме завесата към един дълбок, мотивиращ и наситен с лични истории разговор, който със сигурност ще привлече вниманието на младите хора, търсещи своето място в света, както и на всички почитатели на вдъхновяващите личности.

Макар и съвсем млада, Виктория Боева вече има зад гърба си впечатляващ списък от постижения, които респектират дори утвърдени професионалисти. Тя е носител на престижната награда Yale Book Award за изключителни академични и лидерски качества, както и златен медал по дебатиране от престижния американски университет „Йейл“. През последните години Боева активно защитава правата на учениците, чрез основаните от нея ученически клубове, а освен това е и единственият представител на България в авторитетната младежка програма Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (BFTF) в САЩ, където страната ни е представена на най-високо ниво чрез нейните лидерски умения и интелект.

В епизода на The Voice Cast Виктория споделя за задкулисието на тези успехи, за предизвикателствата да бъдеш младо момиче с гласна позиция в съвременното общество, както и за уроците, научени зад океана. Разговорът засяга теми като личната мотивация, борбата със стереотипите, важността на критичното мислене и силата на младежкото лидерство в България.

Ако се интересувате от истории за успехи, постигнати с упоритост, ум и непоколебима воля, този епизод на The Voice Cast с участието на Виктория Боева е задължителен за гледане. Тя доказва, че границите съществуват само в съзнанието ни и че младите българи могат да завладеят най-престижните световни сцени.

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