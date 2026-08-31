„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в неделя вечерта генерирано от изкуствен интелект видео на това, което според него е иранският център за износ на петрол на остров Харг, биващ „взривен на парчета“. Това се случи часове след първите американски въздушни удари срещу Ислямската република от юли насам.

(Във видеото: Експерт: Близкият изток е в капана на конфликта между САЩ и Иран)

80-годишният Тръмп не уточни, че 10-секундният клип в неговия профил в Truth Social е генериран от изкуствен интелект, като в понеделник сутринта нямаше никакви доказателства островът в Персийския залив да е бил ударен.

„Туитовете на Тръмп са смешни, а ситуацията на Харг е спокойна и нормална“, заяви Хамид Бовард, главен изпълнителен директор на държавната Национална иранска петролна компания, пред полуофициалната иранска медия Nournews. Той добави, че операциите не са спирали и работниците са заети с отстраняването на предишни щети.

По-рано в неделя Централното командване на САЩ съобщи, че неговите сили са ударили ракетни пускови установки на иранския остров Ларак, на около 400 мили източно от Харг. Техеран отговори с изстрелване на ракети срещу американски обекти в Йордания, като от Аман заявиха, че осем от тях са били прихванати след навлизане във въздушното пространство на страната.

Отделно Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи, че неговата армия е „неутрализирала“ ирански дрон, засечен над нейните води. Няма данни за нанесени щети.

Тръмп: Енергийното сърце на Иран е „разбито на пух и прах“

По-късно министерството излезе с второ изявление, в което отрече твърдението на иранската армия, че въздушната база Ал Минхад в Дубай е била взета под прицел.

Неделните военни действия доведоха до краткотраен скок на цената на суровия петрол сорт Брент над 90 долара за барел преди отварянето на борсите в понеделник.

Междувременно се очаква министърът на финансите Скот Бесент да бъде домакин на двудневна среща на финансовите министри от Г-20 в Ашвил, Северна Каролина, започваща в понеделник, докато Вашингтон оказва натиск върху други държави да му помогнат да изолира икономически Иран.

В интервю за Ройтерс в неделя Бесент прогнозира, че САЩ ще обявяват санкции всяка седмица за институции, които правят бизнес с Иран.

„Започваме с банките и им казваме, че не е правилно да държат ирански пари и да подпомагат режима“, заяви членът на кабинета.

„Ще виждате все повече такива мерки всяка седмица“, добавя той.

В петък Министерството на финансите наложи санкции на клоновете на египетската Banque Misr в ОАЕ поради алтернативни финансови връзки с Иран, като Бесент загатна, че следващата стъпка може да бъде пълното отрязване на дадена институция от базираната на долара финансова система.

Преди две седмици ОАЕ преустановиха цялата си търговия с Иран, след като заявиха, че отново са били подложени на огън от Ислямската република, като две ракети, изстреляни по корабоплаването, са паднали безобидно във водите на Персийския залив. По-късно Бесент загатна, че ходът на Емирствата е резултат от натиск от страна на администрацията на Тръмп.