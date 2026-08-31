Свят

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

Кадрите с „взривения на парчета“ петролен хъб се оказаха фалшиви, но напрежението в Персийския залив изстреля цената на петрола над $90

31 август 2026, 14:53
„Касапинът от Босна“ ще бъде погребан с държавни почести

„Касапинът от Босна“ ще бъде погребан с държавни почести
Няма български граждани в списъка на изчезналите в Непал

Няма български граждани в списъка на изчезналите в Непал
Гърция се опитва да спечели от „манията“ по „Одисея“

Гърция се опитва да спечели от „манията“ по „Одисея“
Норвегия изпраща крал Харалд V на 9 септември

Норвегия изпраща крал Харалд V на 9 септември
Броят на жертвите от опустошителните наводнения в Непал и Китай надхвърли 800 души

Броят на жертвите от опустошителните наводнения в Непал и Китай надхвърли 800 души
Кораб с близо 270 души се преобърна край Кипър, има жертви

Кораб с близо 270 души се преобърна край Кипър, има жертви
Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“

Животът на Ратко Младич - от генерал до „Касапина на Босна“
Норвегия потъва в скръб: Хиляди се прощават с крал Харалд V

Норвегия потъва в скръб: Хиляди се прощават с крал Харалд V

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в неделя вечерта генерирано от изкуствен интелект видео на това, което според него е иранският център за износ на петрол на остров Харг, биващ „взривен на парчета“. Това се случи часове след първите американски въздушни удари срещу Ислямската република от юли насам.

(Във видеото: Експерт: Близкият изток е в капана на конфликта между САЩ и Иран)

80-годишният Тръмп не уточни, че 10-секундният клип в неговия профил в Truth Social е генериран от изкуствен интелект, като в понеделник сутринта нямаше никакви доказателства островът в Персийския залив да е бил ударен.

„Туитовете на Тръмп са смешни, а ситуацията на Харг е спокойна и нормална“, заяви Хамид Бовард, главен изпълнителен директор на държавната Национална иранска петролна компания, пред полуофициалната иранска медия Nournews. Той добави, че операциите не са спирали и работниците са заети с отстраняването на предишни щети.

По-рано в неделя Централното командване на САЩ съобщи, че неговите сили са ударили ракетни пускови установки на иранския остров Ларак, на около 400 мили източно от Харг. Техеран отговори с изстрелване на ракети срещу американски обекти в Йордания, като от Аман заявиха, че осем от тях са били прихванати след навлизане във въздушното пространство на страната.

Отделно Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи, че неговата армия е „неутрализирала“ ирански дрон, засечен над нейните води. Няма данни за нанесени щети.

Тръмп: Енергийното сърце на Иран е „разбито на пух и прах“

По-късно министерството излезе с второ изявление, в което отрече твърдението на иранската армия, че въздушната база Ал Минхад в Дубай е била взета под прицел.

Неделните военни действия доведоха до краткотраен скок на цената на суровия петрол сорт Брент над 90 долара за барел преди отварянето на борсите в понеделник.

Междувременно се очаква министърът на финансите Скот Бесент да бъде домакин на двудневна среща на финансовите министри от Г-20 в Ашвил, Северна Каролина, започваща в понеделник, докато Вашингтон оказва натиск върху други държави да му помогнат да изолира икономически Иран.

В интервю за Ройтерс в неделя Бесент прогнозира, че САЩ ще обявяват санкции всяка седмица за институции, които правят бизнес с Иран.

„Започваме с банките и им казваме, че не е правилно да държат ирански пари и да подпомагат режима“, заяви членът на кабинета.

„Ще виждате все повече такива мерки всяка седмица“, добавя той.

В петък Министерството на финансите наложи санкции на клоновете на египетската Banque Misr в ОАЕ поради алтернативни финансови връзки с Иран, като Бесент загатна, че следващата стъпка може да бъде пълното отрязване на дадена институция от базираната на долара финансова система.

Преди две седмици ОАЕ преустановиха цялата си търговия с Иран, след като заявиха, че отново са били подложени на огън от Ислямската република, като две ракети, изстреляни по корабоплаването, са паднали безобидно във водите на Персийския залив. По-късно Бесент загатна, че ходът на Емирствата е резултат от натиск от страна на администрацията на Тръмп.

Източник: NYP    
Доналд Тръмп САЩ-Иран Изкуствен интелект Остров Харг Въздушни удари Санкции срещу Иран Петрол Персийски залив Дезинформация Военно напрежение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

"Мъжът блъскаше колите по улицата": Съседи разказват за убийството на младата жена в София

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

„Туитовете му са смешни“: Иран се подигра на Тръмп за симулирания въздушен удар

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Важна промяна за втората пенсия: От 1 септември избираме подфонд - какво трябва да знаем

Легло от памук вместо кристали: Погребаха легендата Доли Партън

Легло от памук вместо кристали: Погребаха легендата Доли Партън

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

BMW прави EV не защото трябва, а защото иска

carmarket.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 1 ден
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 1 ден
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 1 ден
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Италия удължава с 15 дни граничните проверки с Испания по въздух и море

Италия удължава с 15 дни граничните проверки с Испания по въздух и море

Свят Преди 1 минута

Мярката засяга граждани на трети страни извън ЕС и Шенген, Мадрид вече изрази недоволство

Бъзи Филипс

„Мозъкът ми беше счупен“: Бъзи Филипс е диагностицирана със страшно заболяване

Свят Преди 2 минути

Актрисата е диагностицирана с олигодендроглиом от II степен и е претърпяла две операции.

„Ще го разглезиш“: 6 мита за сигурната привързаност, в които родителите все още вярват

„Ще го разглезиш“: 6 мита за сигурната привързаност, в които родителите все още вярват

Любопитно Преди 34 минути

Трябва ли да вземаме бебето всеки път, когато плаче? Може ли работещата майка да изгради сигурна връзка с детето? И наистина ли е късно, ако началото е било трудно?

Лиляна Панова Йорданова

Спешно издирване: 78-годишна жена от село Горна Диканя напусна дома си и изчезна

България Преди 35 минути

Синабунг се събуди: Огромен облак пепел се издигна над Суматра

Синабунг се събуди: Огромен облак пепел се издигна над Суматра

Свят Преди 35 минути

Няма данни за жертви, а властите предупредиха хората да стоят далеч от опасните зони около вулкана

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

Жена нахлу в чужд имот и рани мъж с коса в Старозагорско

България Преди 42 минути

Той от своя страна я блъснал, при което жената паднала и ударила главата си

Отбранителен щит

Гърция и Израел изграждат „Щита на Ахил“ за €3 млрд. срещу ракети и дронове

Свят Преди 42 минути

Новата система ще обедини Patriot, Spyder, Barak MX и David’s Sling и ще използва изкуствен интелект

Откриха замразено бебе в куфар в Атина

Откриха замразено бебе в куфар в Атина

Свят Преди 48 минути

28-годишна жена твърди пред властите, че бебето е нейно, че е починало преди осем месеца и че го е държала във фризера

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

КРИБ: Ново увеличение на максималния осигурителен доход ще отблъсне инвеститорите

България Преди 48 минути

Според изпълнителния директор честите промени създават непредвидима среда за бизнеса

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Експертизите потвърдиха: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

България Преди 53 минути

Преди началото на заседанието майка му поиска отвод на съдебния състав

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

Арестуваха двама за кражба на луксозна кола в София

България Преди 58 минути

Става дума за 42-годишния Асен Колев, известен с прякора Пуйката, и 33-годишния Валентин Кирилов, познат като Хастара

<p>Българите не знаят какво става с парите им за пенсия</p>

„Тренд“: Българите не знаят достатъчно за парите си за втора пенсия

България Преди 1 час

Само 35% знаят, че средствата в личната им партида се натрупват и наследяват

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

Участъкът Русе - Бяла трябва да бъде завършен до края на 2028 г.

България Преди 1 час

Сред най-сложните съоръжения по трасето са големите виадукти, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков

<p>Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева влезе в &bdquo;Игри на волята&ldquo;</p>

Оцеляла по чудо в катастрофа: Шампионката по катерене Мария Георгиева счупи инвалидната количка, за да влезе във Вулканите в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

След челен сблъсък с дрогиран шофьор и черна прогноза, че никога няма да ходи, 42-годишната 4-кратна шампионка по катерене и каскадьорка Мария Георгиева успя да се възстанови физически и влезе в племето на Вулканите в „Игри на волята“ 8

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

Глобиха мъжа, който се опита да прегази екип на NOVA в Ловешко

България Преди 1 час

Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

Волтова дъга уби 42-годишен работник край Кюстендил

България Преди 1 час

Мъжът е загинал на място

Всичко от днес

От мрежата

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Самодивските езера – едно от най-живописните кътчета на Пирин

sinoptik.bg
1

Гургулиците и пъдпъдъците у нас намаляват

sinoptik.bg

„Ще го разглезиш“ и още 5 мита за сигурната привързаност, които е време да забравим

Edna.bg

Мирела Илиева: С Юлиан мога и да се смея, и да плача

Edna.bg

Моуриньо със закачка към журналистите: Колко струваше Диоманде?

Gong.bg

Какво се случва с Джокович?

Gong.bg

Експертизите по делото „Слънчев бряг“: Никола Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди катастрофата

Nova.bg

„Игри на волята“ стартира есенния сезон на NOVA с безкомпромисна преднина

Nova.bg