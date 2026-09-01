Скандалът надделя: „Метрополитън“ се отказа от изложбата за Джон Галиано

С кандалният британски дизайнер Джон Галиано вече няма да бъде обект на изложбата, свързана с Галата на музей „Метрополитън“, съобщиха от музея в изявление в понеделник.

Ходът идва след нарастващо обществено недоволство срещу решението на музея и на Ана Уинтур, глобален редакционен директор на Vogue, да отдадат почит на дизайнера по време на Met Gala, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Галиано беше уволнен от Dior през 2011 г. и беше признат за виновен за „публични обиди“ на основата на произход, религия, раса или етнос, след като се появиха видеоклипове, в които казва „Обичам Хитлер“ и си позволява антисемитски изказвания в кафене в Париж.

Met Gala, която се провежда през първия понеделник на май, следващата година щеше да съвпадне с Йом а-Шоа – деня за възпоменание на жертвите на Холокоста.

After much reflection and discussion with The Met and all those involved, John Galliano has decided that it is best for the exhibition not to take place at this time. https://t.co/FmUy43y48m — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 31, 2026

„След сериозен размисъл и разговори с всички засегнати страни, с голяма тъга решихме, че е най-добре изложбата да не се състои на този етап. Оставам изцяло отговорен за болката, причинена от думите ми в миналото, особено за обидата, която нанесех на еврейската и азиатската общност, и искрено съжалявам“, написа Галиано в изявление, публикувано в понеделник.

Галиано добави, че „не иска дебатът около него да поставя „Метрополитън“ в трудно положение или да отклонява вниманието от забележителната работа на Института за костюми“.

Андрю Болтън, куратор на Института за костюми към „Метрополитън“, заяви в изявление, разпространено от музея, че признава „болката и безпокойството, които тази изложба е причинила“. Той допълни: „След обстойни дискусии подкрепям решението да не продължаваме напред. Уинтур, която е и главен съдържателен директор на Condé Nast и оглавява организацията на Met Gala от 1995 г., заяви, че решението на Галиано да се оттегли от събитието е „изключително смело и показва що за човек е той“. „Вярвам, че това е правилното решение“, каза Уинтур.

Anna Wintour’s ‘mortified’ employees ‘whispering behind her back’ over John Galliano Met Gala scandal https://t.co/y0ioX2MroD pic.twitter.com/KUwq3tGrfD — New York Post (@nypost) August 31, 2026

„Джон Галиано: Хоризонти“ трябваше да „разгледа как художествените постижения следва да се възприемат наред с етичната отговорност“, гласеше прессъобщението от музея при обявяването на изложбата преди броени седмици. Но решението предизвика вълна от недоволство, особено извън модната индустрия, като настоятелите и членовете на борда на музея се „опитваха трескаво да ограничат щетите“, съобщи Ню Йорк Таймс през уикенда, преди официалното съобщение в понеделник.

Това не е първият път, когато Met Gala попада в центъра на противоречия. Когато покойният Карл Лагерфелд беше обявен за тема на изложбата на Института за костюми през 2023 г., негови проблемни изказвания срещу движението #MeToo, бежанците и хората с по-едри тела отново излязоха наяве в знак на протест срещу честването му.

По-рано тази година Met Gala се сблъска с друг поток от критики, когато беше съобщено, че Джеф Безос и Лорън Санчес Безос ще бъдат основните дарители на събитието. Новината беше посрещната с призиви за бойкот, а в Ню Йорк бяха организирани алтернативни събития, акцентиращи върху проблемите със безопасността в складовете на Amazon и нарастващото неравенство.

Галиано, чиито дизайни са придобили култов статус в индустрията и често биват хвалени заради своята театралност и детайлност, щеше да бъде едва третият жив моден дизайнер с ретроспекция в „Метрополитън“, след Рей Кавакубо от Comme des Garçons през 2017 г. и Ив Сен Лоран през 1983 г.

„Заслужава ли го като личност? Спорно е. Заслужава ли го като дизайнер? Абсолютно“, каза Дана Томас, автор на биографията от 2015 г. „Богове и крале“ за Галиано и Александър Маккуин. Томас подчерта и професионалния риск, пред който беше изправен Болтън с организирането на тази изложба: „Никой нямаше да вземе отново на сериозно това, което той прави, ако не беше се справил перфектно“.