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Скандалът надделя: „Метрополитън“ се отказа от изложбата за Джон Галиано

Галиано беше уволнен от Dior през 2011 г. и беше признат за виновен за „публични обиди“ на основата на произход, религия, раса или етнос, след като се появиха видеоклипове, в които казва „Обичам Хитлер“ и си позволява антисемитски изказвания в кафене в Париж

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 септември 2026, 12:32
Скандалът надделя: „Метрополитън“ се отказа от изложбата за Джон Галиано
Джон Галиано   
Източник: GettyImages

С кандалният британски дизайнер Джон Галиано вече няма да бъде обект на изложбата, свързана с Галата на музей „Метрополитън“, съобщиха от музея в изявление в понеделник.

Ходът идва след нарастващо обществено недоволство срещу решението на музея и на Ана Уинтур, глобален редакционен директор на Vogue, да отдадат почит на дизайнера по време на Met Gala, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Галиано беше уволнен от Dior през 2011 г. и беше признат за виновен за „публични обиди“ на основата на произход, религия, раса или етнос, след като се появиха видеоклипове, в които казва „Обичам Хитлер“ и си позволява антисемитски изказвания в кафене в Париж.

Met Gala, която се провежда през първия понеделник на май, следващата година щеше да съвпадне с Йом а-Шоа – деня за възпоменание на жертвите на Холокоста.

„След сериозен размисъл и разговори с всички засегнати страни, с голяма тъга решихме, че е най-добре изложбата да не се състои на този етап. Оставам изцяло отговорен за болката, причинена от думите ми в миналото, особено за обидата, която нанесех на еврейската и азиатската общност, и искрено съжалявам“, написа Галиано в изявление, публикувано в понеделник.

Галиано добави, че „не иска дебатът около него да поставя „Метрополитън“ в трудно положение или да отклонява вниманието от забележителната работа на Института за костюми“.

Андрю Болтън, куратор на Института за костюми към „Метрополитън“, заяви в изявление, разпространено от музея, че признава „болката и безпокойството, които тази изложба е причинила“. Той допълни: „След обстойни дискусии подкрепям решението да не продължаваме напред. Уинтур, която е и главен съдържателен директор на Condé Nast и оглавява организацията на Met Gala от 1995 г., заяви, че решението на Галиано да се оттегли от събитието е „изключително смело и показва що за човек е той“. „Вярвам, че това е правилното решение“, каза Уинтур.

„Джон Галиано: Хоризонти“ трябваше да „разгледа как художествените постижения следва да се възприемат наред с етичната отговорност“, гласеше прессъобщението от музея при обявяването на изложбата преди броени седмици. Но решението предизвика вълна от недоволство, особено извън модната индустрия, като настоятелите и членовете на борда на музея се „опитваха трескаво да ограничат щетите“, съобщи Ню Йорк Таймс през уикенда, преди официалното съобщение в понеделник.

Това не е първият път, когато Met Gala попада в центъра на противоречия. Когато покойният Карл Лагерфелд беше обявен за тема на изложбата на Института за костюми през 2023 г., негови проблемни изказвания срещу движението #MeToo, бежанците и хората с по-едри тела отново излязоха наяве в знак на протест срещу честването му.

По-рано тази година Met Gala се сблъска с друг поток от критики, когато беше съобщено, че Джеф Безос и Лорън Санчес Безос ще бъдат основните дарители на събитието. Новината беше посрещната с призиви за бойкот, а в Ню Йорк бяха организирани алтернативни събития, акцентиращи върху проблемите със безопасността в складовете на Amazon и нарастващото неравенство.

Галиано, чиито дизайни са придобили култов статус в индустрията и често биват хвалени заради своята театралност и детайлност, щеше да бъде едва третият жив моден дизайнер с ретроспекция в „Метрополитън“, след Рей Кавакубо от Comme des Garçons през 2017 г. и Ив Сен Лоран през 1983 г.

„Заслужава ли го като личност? Спорно е. Заслужава ли го като дизайнер? Абсолютно“, каза Дана Томас, автор на биографията от 2015 г. „Богове и крале“ за Галиано и Александър Маккуин. Томас подчерта и професионалния риск, пред който беше изправен Болтън с организирането на тази изложба: „Никой нямаше да вземе отново на сериозно това, което той прави, ако не беше се справил перфектно“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Джон Галиано Met Gala Музей Метрополитън моден скандал отменена изложба антисемитизъм Ана Уинтур обществено недоволство противоречия етична отговорност
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