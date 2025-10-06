Любопитно

Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата

6 октомври 2025, 14:14
Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна
Източник: Getty Images

Х ерцогинята на Съсекс се изправи пред вълна от негативни реакции, след като сподели видео в Instagram Story, на което се вози в лимузина с вдигнати крака - съвсем близо до парижкия тунел, където покойната ѝ свекърва, принцеса Даяна, трагично загина през 1997 г.

Кралският експерт Ричард Фицуилямс остро разкритикува публикацията, определяйки я като „напълно объркваща“ и „изключително глупава“. Той заяви пред Daily Mail:

„Не разбирам какво, за бога, си е мислела тя – е, не е възможно да е мислела. Никой съветник никога не би препоръчал нещо толкова странно.“

Множество потребители в социалните мрежи също нападнаха 41-годишната звезда от „С любов, Меган“ за това, че е документирала пътуването си по маршрута покрай мостовете Пон Александър III и Пон де Инвалид.

Следващият мост по течението на Сена е Понт д'Алма – мястото, където се намира тунелът, в който принцеса Даяна загуби живота си. Един потребител в X (бивш Twitter) нарече Маркъл „американски психопат“.

Друг коментира: „Ако пътуването ѝ до мястото на смъртта на принцеса Даяна е послание към принц Уилям, тогава Меган Маркъл е самият дявол.“

Трети потребител добави, че Меган „със сигурност е доказала своята психоза“, като публикува клипа, наричайки постъпката „ново ниво на ЗЛО“. Докато някои я описаха дори като „демон“, други защитиха бившата актриса от сериала Suits.

„И аз обикновено си вдигам краката?“, написа един потребител.

„Не вярвам, че го е направила със злонамерено намерение. По-скоро това е бил човешки момент на жена на високи токчета. Просто казвам.“

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата. В събота тя привлече вниманието на медиите с появата си на ревюто на Balenciaga.

Маркъл беше облечена в бяла туника с дълги ръкави, ефирна пелерина и съответстващи панталони, които съчета с черни токчета, елегантна чанта и диамантени обеци.

Меган Маркъл с моден контраст: От ангелско бяло до дръзко черно на ревюто на Balenciaga в Париж
10 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Макар някои да я упрекнаха, че се появява на шоуто на марка, която бе „отменена“, представител на Меган уточни, че тя е присъствала, за да подкрепи своя приятел Пиерпаоло Пичоли, назначен за креативен директор на модната къща през юли.

Източник: pagesix.com    
