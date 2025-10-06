Меган Маркъл критикувана за "безчувствено" видео край мястото на катастрофата на принцеса Даяна

Х ерцогинята на Съсекс се изправи пред вълна от негативни реакции, след като сподели видео в Instagram Story, на което се вози в лимузина с вдигнати крака - съвсем близо до парижкия тунел, където покойната ѝ свекърва, принцеса Даяна, трагично загина през 1997 г.

Кралският експерт Ричард Фицуилямс остро разкритикува публикацията, определяйки я като „напълно объркваща“ и „изключително глупава“. Той заяви пред Daily Mail:

„Не разбирам какво, за бога, си е мислела тя – е, не е възможно да е мислела. Никой съветник никога не би препоръчал нещо толкова странно.“

Meghan Markle puts her feet up on limo ride in ‘insensitive’ video near Princess Diana’s crash site https://t.co/KY1gcctrq4 pic.twitter.com/aDViknU9SP — New York Post (@nypost) October 5, 2025

Множество потребители в социалните мрежи също нападнаха 41-годишната звезда от „С любов, Меган“ за това, че е документирала пътуването си по маршрута покрай мостовете Пон Александър III и Пон де Инвалид.

Следващият мост по течението на Сена е Понт д'Алма – мястото, където се намира тунелът, в който принцеса Даяна загуби живота си. Един потребител в X (бивш Twitter) нарече Маркъл „американски психопат“.

Друг коментира: „Ако пътуването ѝ до мястото на смъртта на принцеса Даяна е послание към принц Уилям, тогава Меган Маркъл е самият дявол.“

Трети потребител добави, че Меган „със сигурност е доказала своята психоза“, като публикува клипа, наричайки постъпката „ново ниво на ЗЛО“. Докато някои я описаха дори като „демон“, други защитиха бившата актриса от сериала Suits.

„И аз обикновено си вдигам краката?“, написа един потребител.

‘Insensitive’ Meghan Markle lounges with feet up near Princess Diana’s crash site in bizarre video https://t.co/3Mnwts1xfq pic.twitter.com/deGQw7FSAb — Page Six (@PageSix) October 5, 2025

„Не вярвам, че го е направила със злонамерено намерение. По-скоро това е бил човешки момент на жена на високи токчета. Просто казвам.“

В момента херцогинята се намира в Париж, където присъства на Седмицата на модата. В събота тя привлече вниманието на медиите с появата си на ревюто на Balenciaga.

Meghan just posted this!!!! She said, “work done” “feet up” “unbothered”. https://t.co/yoMFGN9XUl pic.twitter.com/dobfS4kYHM — Anne - Duchess Of Success (@TheDuchessZone) October 4, 2025

Маркъл беше облечена в бяла туника с дълги ръкави, ефирна пелерина и съответстващи панталони, които съчета с черни токчета, елегантна чанта и диамантени обеци.

Макар някои да я упрекнаха, че се появява на шоуто на марка, която бе „отменена“, представител на Меган уточни, че тя е присъствала, за да подкрепи своя приятел Пиерпаоло Пичоли, назначен за креативен директор на модната къща през юли.