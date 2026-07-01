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Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години

На 1 юли светът си спомня за Даяна, принцесата на Уелс, която днес щеше да празнува своя 65-и рожден ден. От срамежлива учителка до световна модна икона и отдаден филантроп – припомняме вдъхновяващата и трагична съдба на жената, която спечели милиони сърца

Стела Христова Стела Христова

1 юли 2026, 11:55
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Н а днешната дата, 1 юли, светът обръща поглед назад към живота и наследството на една от най-обичаните и влиятелни личности на ХХ век – Даяна, принцеса на Уелс. Родена на 1 юли 1961 г., днес незабравимата Лейди Ди щеше да навърши 65 години.

Даяна Франсис Спенсър е дъщеря на Едуард Джон Спенсър и Франсис Рут Бърк Рош. Като дете тя е изключително срамежлива, но от малка развива дълбока и всеотдайна любов към музиката и танците. Благодарение на своето аристократично възпитание, тя получава титлата „Лейди Даяна“, след като баща ѝ наследява графската титла Спенсър през 1975 г. Историческите хроники разкриват, че като дете тя дори е играла заедно с по-младите синове на кралица Елизабет II – принц Андрю и принц Едуард.

  • „Сватбата на века“ и кралският живот

През 1977 г. съдбата я среща с тогавашния принц Чарлз (настоящият крал Чарлз III), престолонаследник на британския трон, който е с 13 години по-голям от нея. Малко след това Даяна завършва образованието си, премества се в Лондон и започва работа като помощник-възпитател в детска градина. В края на 70-те години романсът и ухажването между двамата се превръщат в абсолютна медийна сензация и са детайлно документирани от световната преса.

Когато двамата сключват брак на 29 юли 1981 г., събитието официално е обявено за „Сватбата на века“. Пред малкия екран се събират рекордните 750 милиона зрители от цялото земно кълбо, за да проследят приказката на живо. Даяна и Чарлз посрещат две деца – принц Уилям (роден през 1982 г., настоящ първи престолонаследник) и принц Хари (роден през 1984 г.). Въпреки че приказката завършва с развод през 1996 г., Бъкингамският дворец официално продължава да я счита за пълноправен член на кралското семейство.

  • Модна икона и ангел на филантропията

Принцеса Даяна бързо се утвърждава като глобална икона на стила, модата и блясъка, но това, което я превръща в легенда, е нейната мащабна благотворителна дейност. Тя безстрашно се застъпва за каузи, които по онова време са табу за кралските особи – помага на бездомни, хора с увреждания, деца в риск и се превръща в първата популярна личност, която открито прегръща и подкрепя болни от ХИВ/СПИН. През последния месец от живота си Даяна е на хуманитарна мисия в Босна, където лично посещава райони, осеяни с противопехотни мини, борейки се за тяхната пълна забрана.

Спомени за усмивки: Редки снимки на принцеса Даяна и кралското семейство
17 снимки
Даяна Уилям Хари Чарлз
Даяна Уилям Хари
Даяна Елизабет
Даяна
  • Нощта, в която светът спря

Личният ѝ живот след развода остава под безмилостния обстрел на папараците, включително и романсът ѝ с египетския филмов продуцент Доди Ал Файед. В трагичната нощ на 31 август 1997 г. в Париж, автомобилът на двойката е преследван от глутница фотографи с висока скорост. Гонитбата завършва с катастрофа в тунела Алма. Ал Файед и шофьорът (за когото по-късно е доказано, че е седнал зад волана след употреба на алкохол) загиват на място, а принцеса Даяна издъхва няколко часа по-късно в болницата от тежките си наранявания. Тя си отиде от този свят едва на 36 години.

Новината за кончината ѝ предизвиква невиждана вълна от скръб – милиони хора отрупват Бъкингамския дворец с планини от цветя, а погребението ѝ е проследено по телевизията от рекордните 2,5 милиарда души. Броени дни след трагедията е учреден Мемориалният фонд на Даяна, принцеса на Уелс, който през годините успя да събере над 179 милиона долара, продължавайки мисиите и каузите, на които Кралицата на сърцата беше посветила живота си.

Редактор: Стела Христова
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