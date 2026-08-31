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Братът на принцеса Даяна с трогателни думи 29 години след смъртта ѝ

62-годишният Спенсър наскоро обяви плановете си за друг вид почит към покойната си сестра. Предстоящата му книга „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“

Надежда Неменски Надежда Неменски

31 август 2026, 15:48
Братът на принцеса Даяна с трогателни думи 29 години след смъртта ѝ
Братът на принцеса Даяна, граф Чарлз Спенсър   
Източник: GettyImages

Б лизките на принцеса Даяна я почетоха на 29-ата годишнина от смъртта ѝ. Братът на покойната принцеса на Уелс, Чарлз Спенсър, ѝ отдаде почит като сподели снимка на знаме, спуснато наполовина над дома от детството на Даяна в имението Олторп Хаус в Нортхемптъншър.

„31 август. Най-омразният ми ден“, гласи текстът на Спенсър към публикацията.

62-годишният Спенсър наскоро обяви плановете си за друг вид почит към покойната си сестра. Предстоящата му книга „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“ (Swan Song: Diana, My Sister) има за цел да разкаже историята на живота на кралската особа от неговата уникална перспектива на историк, автор на бестселъри и неин единствен брат.

Книгата трябва да излезе на 22 септември, започвайки обратното броене до 30-ата годишнина от трагичната смърт на Даяна след автомобилната катастрофа в Париж в ранните сутрешни часове на 31 август 1997 г.

„Целта на тази книга е да каже истината за Даяна през погледа на нейния брат, точно както се опитах да направя, когато говорих на нейното погребение. Като при моето надгробно слово, искам да говоря от името на Даяна и да го направя по един открито позитивен начин“, заяви Спенсър в прессъобщение.

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Даяна Уилям Хари Чарлз
Даяна Уилям Хари
Даяна Елизабет
Даяна

В мемоарите си от 2023 г. „Резервният“ (Spare) принц Хари, който сега е на 41 години, пише за подкрепата на чичо си в дните след смъртта на Даяна. По-конкретно той си спомня ожесточения начин, по който Спенсър протестирал срещу плана на кралското семейство той и принц Уилям, тогава едва на 12 и 15 години, да вървят зад каретата с ковчега ѝ по време на публичното погребално шествие.

„Изглеждаше твърде много за искане от две млади момчета. Няколко възрастни бяха ужасени. Братът на мама, чичо Чарлз, вдигна скандал. „Не можете да накарате тези момчета да вървят зад ковчега на майка си! Това е варварско“, спомня си Хари. 

Беше предложен алтернативен план: Уилям да върви без брата си, редом до Спенсър, крал Чарлз и принц Филип. „В края на краищата той беше на 15. Оставете по-малкия извън това. Спестете го на резервния“, пише Хари. Но отговорът се върнал: „Трябва да са и двамата принцове. Вероятно за да спечелят съчувствие“.

„Чичо Чарлз беше бесен. Но аз не бях. Не исках Уили да преминава през такова изпитание без мен. Ако роли бяха разменени, той никога нямаше да поиска, и всъщност да ми позволи, да мина през това сам“, пише Хари.

Спенсър продължава да подкрепя синовете на сестра си и след нейната смърт. През юли той посрещна Хари, Меган Маркъл и техните деца на гости в Олторп – семейното имение, където той и Даяна са израснали и където тя е погребана.

Принцеса Даяна почива на остров в средата на декоративното езеро, известно като „Овалът“, в пределите на парка Олторп. Нейният брат е казвал, че за него е утеха да знае, че принц Уилям и принц Хари могат да посещават гробното място на майка си на спокойствие.

„Мисля, че е много важно за тях да бъдат там с нея. За щастие тук е много спокойно и те могат да идват и да си отиват, когато поискат. За мен е много приятно да знам това“, споделя той по-рано пред People.

Напрежението между братята се задълбочи, откакто Хари и Меган се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г., като личните конфликти и раздори бяха описани подробно в Spare, в шокиращото интервю на двойката с Опра Уинфри през 2021 г. и в документалния сериал на Netflix Harry & Meghan.

Мнозина вярват, че липсата на Даяна е добавила друг болезнен пласт към обтегнатите отношения между синовете ѝ. „Това е тъжната част, те не се подкрепят един друг така, както би трябвало. Това е, което всяка майка би искала – те да са един до друг“, каза източник, близък до кралското домакинство.

Биографът на Даяна, Андрю Мортън, припомня: „Даяна винаги казваше, че има две момчета с причина, по-малкият да бъде там, за да подкрепя по-големия в самотната задача на бъдещ крал... Ако тя беше наблизо, те щяха да уредят нещата по различен начин“.

Въпреки това някои членове на вътрешните кралски среди вярват, че неотдавнашното завръщане на Хари и Меган във Великобритания представлява „най-добрата възможност“ за братята да опитат помирение. „Това никога нямаше да се случи, докато той е в Америка. Това им дава възможност да се опитат да възстановят този мост“, каза източник пред People по-рано този месец.

В крайна сметка, добави източникът, крал Чарлз „ще иска да види синовете си заедно с течение на времето. Това е най-добрата възможност, която сме виждали през последните години“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
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