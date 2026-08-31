Свят

„Касапинът от Босна“ ще бъде погребан с държавни почести

Осъденият за геноцид босненско-сръбски генерал почина на 84 години в ареста на ООН в Хага

31 август 2026, 13:51
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  • Ратко Младич, осъден за геноцид и военни престъпления, почина на 84 години в ареста на ООН в Хага, където излежаваше доживотна присъда.
  • Сръбските власти заявиха, че ще бъде погребан с „най-високи военни и държавни почести“, което предизвика остри критики от проевропейската опозиция и представители на Босна и Херцеговина.
  • Младич остава символично разделяща фигура: част от сръбските националисти го почитат като герой, докато оцелели от Сребреница и Сараево настояват престъпленията му да не бъдат забравяни; международният механизъм ще разследва обстоятелствата около смъртта му.

ЕК предупреди Сърбия за възхвалата на военнопрестъпника Радко Младич

Ратко Младич, босненско-сръбският генерал, осъден за геноцид, ще бъде погребан с „най-високи военни и държавни почести“, съобщи в петък сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич, цитиран от държавната телевизия.

Сръбското правителство сигнализира за възможността за пълно държавно погребение на Младич.

Младич, на 84 години, почина в четвъртък в ареста на ООН в Хага, след като прекара 15 години в затвора, излежавайки доживотна присъда.

Не е ясно дали плановете включват пълно държавно погребение на осъдения военнопрестъпник. Сръбското правителство не отговори веднага на запитването на CNN за коментар. По думите на Вуич мястото на погребението ще бъде определено от семейството на Младич.

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред журналисти, че ако „семейството желае той да бъде погребан в Сърбия, ние ще организираме всичко по достоен и уважителен начин“.

Известен като „Касапина от Босна“, Младич лично ръководи някои от най-тежките военни престъпления по време на войните на Балканите, включително обсадата на Сараево и клането в Сребреница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Повече от 10 000 души, сред които много деца, загинаха по време на обсадата на Сараево, продължила две години. В Сребреница през юли 1995 г. за няколко дни бяха избити над 7000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета.

Международният наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) призна Младич за виновен в геноцид, престъпления срещу човечеството, преследване, изтребление, убийства, терор, незаконни атаки срещу цивилни и вземане на заложници.

Емир Сулджагич, оцелял от Сребреница и директор на Мемориалния център в Сребреница, заяви в четвъртък, че смъртта на Младич „не променя много“.

„Тя не връща мъртвите. Не разкрива масовите гробове. Не променя съдебното решение. Сега остава най-трудната част от работата: да не позволим истината, отговорността и паметта да умрат заедно с него, каза той. 

Въпреки че е широко признат за военнопрестъпник, Младич остава популярна фигура сред част от сърбите. Плановете за почести предизвикаха вълна от критики от проевропейската опозиция в Сърбия, но бяха приветствани от много националисти.

Някои проправителствени сръбски медии също определиха Младич като герой и поставиха под въпрос отношението към него в Хага.

Руското външно министерство изрази съболезнования на семейството и приятелите на Младич. Сърбия е един от най-близките съюзници на Русия в Европа, въпреки заявената от Белград амбиция за членство в Европейския съюз.

В изявлението си руското министерство отново разкритикува МНТБЮ, заявявайки, че процесът срещу Младич в Хага и условията на задържането му са били съпроводени с пренебрегване на основните му права.

Младич беше широко оплакан и в Република Сръбска, сръбската автономна част на Босна и Херцеговина. Премиерът на ентитета Сава Минич го определи като национален герой, а в различни места в региона бяха организирани възпоменателни прояви.

Представители на Федерация Босна и Херцеговина, бошняшката и хърватската част на страната, междувременно осъдиха опитите за „публично героизиране на осъден военнопрестъпник“.

През последните месеци, когато здравословното състояние на Младич се влоши, дясното сръбско правителство многократно настояваше той да бъде освободен и преместен в болница в Белград. Последният подобен призив беше отправен от Вуич в понеделник.

Вуич заяви в петък, че ще изпрати писмо до Хага с искане за разследване на смъртта и лечението на Младич. Международният остатъчен механизъм за наказателните трибунали, който изпълнява функциите на вече закрития МНТБЮ, съобщи, че ще започне пълно разследване на обстоятелствата около смъртта му, стандартна практика при смърт на високопоставен затворник.

Източник: CNN    
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