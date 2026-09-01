Свят

Уникална находка в Турция: Откриха 11 000-годишна необичайна статуя на човек върху леопард

Находката от Карахан Тепе в Турция разкрива невиждан досега композитен стил и преобръща представите за най-ранните селища

1 септември 2026, 12:45
Уникална находка в Турция: Откриха 11 000-годишна необичайна статуя на човек върху леопард
Необичайна статуя на 11 000 години, изобразяваща човек, яздещ леопард, беше открита в Карахан Тепе   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

Н еобичайна статуя на 11 000 години, изобразяваща човек, яздещ леопард, беше открита в Карахан Тепе - едно от най-старите селища на човечеството.

Скулптурата добавя още една странна следа към историята на едно от най-старите познати човешки селища.

В Карахан Тепе, което може да се окаже най-старото известно село в света, археолозите са открили 11 000-годишен артефакт, и той е наистина впечатляващ, изработен в „стил, невиждан досега“: изображение на човек, яздещ върху гърба на леопард.

Обикновено Гьобекли Тепе обира цялото внимание. И това е с основателна причина. Широко разпространено бе схващането, че сложни структури като тези в Гьобекли Тепе не са могли да бъдат построени във времената преди човечеството да овладее земеделието преди около 10 000 до 12 000 години. И все пак Гьобекли Тепе съществува с цялата си сложност, издигайки се предизвикателно от около 9600 г. пр.н.е. до днес, оспорвайки досегашните ни представи. За археологически хълм, той е доста високо в класациите.

Но има и втори хълм (на турски „тепе“ значи хълм), който заслужава много повече внимание. Карахан Тепе, изписвано и като Карахантепе, се намира на около 45 километра източно от Гьобекли Тепе и се смята, че е построено по същото време като своя по-известен съперник.

Предвид близостта в пространството и (приблизително) във времето, бихте очаквали много прилики между двата обекта, но съществуват редица ключови разлики. Докато Гьобекли Тепе е изградено от подредени камъни, структурите на Карахан Тепе са изсечени директно в скалата. И докато дърворезбите в Гьобекли Тепе наблягат силно на животни, включително глигани, лешояди и скорпиони, скулптурите в Карахан Тепе са много повече фокусирани върху човека и мъжкия полов орган.

„Нарастващият брой човешки скулптури може да се разчита като пряк резултат от уседналия начин на живот“, заявява Нечми Карул, археологът, ръководещ едни от разкопките в Карахан Тепе.

„Тъй като общностите стават все по-уседнали, хората постепенно се отдалечават от природата и поставят човешката фигура и човешкия опит в центъра на вселената“, разкрива Карул.

Изображения на животни са откривани на обекта и преди, включително бик и два леопарда, нито един от които не държи съответния си мъжки полов орган. В най-новата находка, съобщена от министъра на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, ни се предлага изображение на човек и леопард, за което се смята, че е на около 11 000 години.

Нещо повече, то изобразява човек, който язди леопарда така, сякаш той е бил някакъв неолитен кон.

„Изкопахме уникална 11 000-годишна статуя в Карахантепе“, казва Ерсой в изявление, описвайки я като „композитна статуя със стил, невиждан досега“.

Ерсой я описва с височина 70 сантиметра и отбелязва, че е „оцеляла до наши дни точно там, където е била оставена преди приблизително 11 000 години“.

Интересно е, че в Карахан Тепе е намерено и точно обратното изображение: човек с леопард на гърба си.

„Този специален артефакт беше открит върху платформа, простираща се покрай стената на структура с диаметър 3 метра, чийто под е покрит с плоски камъни“, добавя Ерсой.

„Вярвам, че това откритие, което отваря вратата към нови въпроси относно най-ранните периоди от човешката история, ще има широк отзвук в научната общност“, добавя Ерсой.

Въпреки че това е много вълнуваща находка, ще трябва да изчакаме, за да научим повече, тъй като разкопките на обекта продължават и се надяваме да бъдат разкрити още доказателства за древната човешка дейност.

Източник: iflscience    
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