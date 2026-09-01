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Иран заяви готовност да се върне "незабавно" към споразумението със САЩ

Условието това да се случи обаче е Вашингтон също да се върне към договореностите от меморандума за разбирателство

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 13:18
Иран заяви готовност да се върне "незабавно" към споразумението със САЩ
Източник: AP/БТА

И ран е готов "незабавно" да възобнови изпълнението на ангажиментите си, ако САЩ се върнат към меморандума за разбирателство, сключен през юни с цел прекратяване на войната между двете страни. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от "Франс прес".

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"Категорично заявявам, че ако САЩ се върнат към ангажиментите си по меморандума за разбирателство [...] Ислямска република Иран незабавно ще предприеме ответни мерки", заяви Пезешкиан по време на среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан.

Изявлението му е публикувано на сайта на канцеларията на иранския президент.

Думите на Пезешкиан идват на фона на ново изостряне на напрежението между Техеран и Вашингтон и възобновяването на размяната на удари между двете страни след около месец на относително затишие.

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  • Споразумението от юни се провали през юли

Меморандумът за разбирателство, постигнат през юни, имаше за цел да сложи траен край на войната между Иран и САЩ, която избухна в края на февруари след американски и израелски удари срещу Ислямската република.

Споразумението обаче се провали през юли, след като Техеран и Вашингтон взаимно се обвиниха, че са нарушили неговите условия.

Оттогава дипломатическите контакти между двете страни не успяха да доведат до трайно възстановяване на договореностите, а напрежението около военните действия и сигурността на ключовите морски маршрути остана високо.

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  • Ормузкият проток отново е в центъра на спора

Един от основните въпроси, които продължават да разделят Иран и САЩ, е контролът над Ормузкия проток – стратегически морски път, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

Техеран затвори стратегическия морски маршрут, като същевременно заяви, че е готов да изпълни отново ангажиментите си по меморандума, включително да отвори Ормузкия проток, ако САЩ направят същото и се върнат към поетите договорености.

Според иранската позиция възстановяването на споразумението може да върне ситуацията към предишното ѝ състояние и да предотврати нова ескалация.

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  • "Всичко може да бъде върнато в нормалното русло"

Иранският външен министър Абас Арагчи също призова Вашингтон да се върне към ангажиментите, договорени в рамките на меморандума.

"САЩ трябва да се върнат към ангажиментите си и към това, което техният президент е подписал", заяви Арагчи.

"В такъв случай всичко може да бъде върнато в нормалното русло", увери иранският външен министър.

Последните изявления на иранските власти показват, че Техеран публично оставя отворена възможността за възстановяване на договореностите с Вашингтон. Засега обаче остава неясно дали САЩ са готови да приемат условията на Иран и дали новата размяна на удари няма да доведе до още по-сериозна ескалация в Близкия изток.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
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