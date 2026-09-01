Арестуваха турски опозиционен журналист при опит да влезе нелегално в България

Т урският опозиционен журналист и политически активист Ариф Коджабъйък е бил задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е бил открит снощи на ГКПП „Капъкуле“ при проверка на товарен камион, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от кореспондента на БТА в Анкара Айше Сали.

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При сканирането на превозното средство граничните власти установили, че под камиона се крие човек. На разпространените кадри се вижда как униформени служители откриват и извеждат двама души, след което им поставят белезници. Вторият задържан е гражданин на Иран.

Коджабъйък, който публикува политическа публицистика в YouTube, бил с наложена забрана за напускане на Турция заради обвинение по член от турския Наказателен кодекс за обида на президента. Въпреки ограничението той направил опит да премине границата, като се укрие в товарния камион.

Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин.

Журналистът и шофьорът на камиона са задържани, а иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.