Свят

Тръмп прекласифицира марихуаната като по-малко опасно вещесто

Прекласифицирането от Агенцията за борба с наркотиците няма да направи марихуаната законна

18 декември 2025, 23:12
Тръмп прекласифицира марихуаната като по-малко опасно вещесто
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа днес указ, с който се предвижда прекласифициране на марихуаната като по-малко опасно вещество, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че по този начин се отварят нови възможности за медицински изследвания.

Промяната ще извади марихуаната от настоящата ѝ класификация като наркотик от Списък 1, в който фигурират още наркотици като хероин и ЛСД. Вместо това канабисът ще бъде включен в Списък 3, заедно с вещества като кетамин и някои анаболни стероиди.

Безпрецедентно: Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

Прекласифицирането от Агенцията за борба с наркотиците няма да направи марихуаната законна за развлекателна употреба в цялата страна, но може да промени начина, по който тя се регулира, и да намали значителната данъчна тежест за индустрията в областта на търговията с канабис.

Подобна стъпка беше предложена и от Министерството на правосъдието при предшественика на Тръмп – демократа Джо Байдън, който също подкрепяше прекласифицирането на марихуаната като вещество от Списък 3. За разлика от Байдън обаче, Тръмп не получи открита подкрепа от цялата си партия. Някои републиканци се обявиха против каквито и да било промени и призоваха за запазване на сегашния режим.

Много американски щати вече са легализирали употребата на марихуана за развлекателни цели за възрастни или я разрешават за медицински цели. Федералното законодателство обаче остава по-строго, което означава, че хората все още могат да бъдат подложени на федерално наказателно преследване.

Канада легализира напълно марихуаната през 2018

Проучване на института "Галъп" показва, че все повече американци подкрепят по-либерален подход: подкрепата за легализацията на марихуаната е нараснала от едва 36% през 2005 г. до 68% миналата година.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Марихуана Доналд Тръмп САЩ
Последвайте ни
Протести в София и редица градове тази вечер

Протести в София и редица градове тази вечер

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Разпределят парите за втора пенсия по нова схема

Разпределят парите за втора пенсия по нова схема

pariteni.bg
Краят на една ера: Легендарният дизайнер на Mercedes-Benz напуска

Краят на една ера: Легендарният дизайнер на Mercedes-Benz напуска

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 1 ден
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 1 ден
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 1 ден
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 1 ден

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

Свят Преди 1 час

На мястото на катастрофата е избухнал голям пожар

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

България Преди 2 часа

Те са хванати с 10 000 фалшиви евро в центъра на столицата

Пробив за руските активи на върха на ЕС

Пробив за руските активи на върха на ЕС

Свят Преди 5 часа

Туск: Всички искаме да използваме руски активи за Украйна

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

Технологии Преди 5 часа

ПП-ДБ предложи 100% машинно гласуване

ПП-ДБ предложи 100% машинно гласуване

България Преди 5 часа

В мотивите на законопроекта се посочва, че целта е да се премахнат недействителните гласове и да се ограничат човешките грешки

,

ББР и БАКБ стартират ново партньорство в подкрепа на бизнеса по програма InvestEU

Любопитно Преди 6 часа

Гаранционен ресурс от 32 млн. евро ще отключи кредитиране за над 160 млн. евро за развитие на МСП и изпълнение на зелени проекти

Почина режисьорката Иванка Антонова

Почина режисьорката Иванка Антонова

България Преди 6 часа

Направила е стотици емисии "По света и у нас" и повече от 60 предавания "Панорама"

Без синя и зелена зони в София през празничните дни

Без синя и зелена зони в София през празничните дни

България Преди 7 часа

Това съобщиха от Центъра на градска мобилност

Тинейджъри вандализираха офис на ДПС в Бургас

Тинейджъри вандализираха офис на ДПС в Бургас

България Преди 7 часа

Малолетните са разпитани в присъствието на родителите си и са направили пълни самопризнания

Coldplay аферата на годината: HR директорката най-накрая проговори за прегръдката с женения си шеф

Coldplay аферата на годината: HR директорката най-накрая проговори за прегръдката с женения си шеф

Свят Преди 7 часа

Кристин Кабот, 53-годишна майка на две деца, наруши мълчанието си в поредица от интервюта, публикувани в четвъртък — месеци след като 16-секундната ѝ публична проява на нежност на концерт на Coldplay с тогавашния ѝ шеф, главния изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън, предизвика бурна обществена реакция

Центърът на София под полицейска охрана тази вечер

Центърът на София под полицейска охрана тази вечер

България Преди 7 часа

Органите на реда ще наблюдават за евентуални провокатори

Вътрешната комисия прие премахване на охраната на депутатите

Вътрешната комисия прие премахване на охраната на депутатите

България Преди 7 часа

Предложението е на ПП-ДБ

Росен Желязков връчи ценни дарове на лидерите на ЕС

Росен Желязков връчи ценни дарове на лидерите на ЕС

България Преди 8 часа

Министър-председателят увери, че правителството е предприело всички необходими мерки, за да осигури плавен, прозрачен и успешен преход към еврото

Кейт Мидълтън и принц Уилям показаха новата си коледна картичка

Кейт Мидълтън и принц Уилям показаха новата си коледна картичка

Любопитно Преди 8 часа

Кейт Мидълтън и принц Уилям публикуваха новата си семейна коледна снимка с трите си деца – Джордж, Шарлот и Луи, заснета през пролетта на 2025 г., с което продължиха дългогодишната си празнична традиция

"Най-малкото, което можеше да направи" - Джорджина споделя за предложението на Роналдо

"Най-малкото, което можеше да направи" - Джорджина споделя за предложението на Роналдо

Любопитно Преди 8 часа

Джорджина и Кристиано Роналдо обявиха годежа си след 9 години връзка и пет деца - новината беше съобщена от модела, която показа впечатляващия си годежен пръстен – огромен овално шлифован диамант, оценяван на над 6 милиона евро

В София: "Недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа"

В София: "Недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа"

България Преди 8 часа

Нападателят нанесъл на пострадалия телесна повреда

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Кристина Агилера празнува рожден ден: глас, който не се подчинява на правила, и жена, която не се страхува да бъде себе си!

Edna.bg

Кристина и Емилиян от “Един за друг” станаха родители

Edna.bg

Загубата, която се оказа най-голямата победа на Григор Димитров

Gong.bg

Сити и Гуардиола се разделят, Мареска поема "гражданите"?

Gong.bg

Граждани се събраха на нови протести в София и в други големи градове (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Трима задържани с 10 000 фалшиви евро при спецакция в центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg