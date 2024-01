Daily Mail: Един от двойниците на Путин е дърводелец от Беларус, оцелял след опит за отравяне

П редполагаемият двойник на Владимир Путин е "дърводелец от четвърта категория" от Беларус, за когото се твърди, че е оцелял при опит за убийство.

Днес Евгений Василиевич беше идентифициран като "основен двойник" на руския президент, тъй като се твърди, че е бил отровен с "токсични вещества". Той "развил обриви по кожата на горните и долните крайници и на шията, които лекарите първоначално приели за алергия", твърди днес руският акаунт в Telegram General SVR, без да предоставя доказателства.

Каналът, известен с дръзките си твърдения за здравето на Путин, е сред няколкото източника, които твърдят, че един или повече двойници на Путин редовно се използват като дубльори на 71-годишния руски президент - теория, подкрепена от украинското военно разузнаване.

Според руски политически анализатор Василевич също така е бил "дърводелец от четвърта категория" от Беларус. Д-р Валерий Соловей, бивш преподавател в московска академия за обучение на шпиони и дипломати, твърди, че Василевич дори е бил в ролята на водещ на новогодишната реч на Путин.

През октомври 2023 г. д-р Соловей, смятан от критиците за теоретик на конспирацията, скандално заяви, че руският президент е починал и е бил заменен от двойници, които в крайна сметка са били контролирани от бившия шпионин на руската служба за сигурност ФСБ.

Лекарите са давали на предполагаемия двойник Василиевич лекарства, но "когато резултатите от тестовете станали известни, те спешно се свързали с" шефа на Съвета за сигурност Николай Патрушев, твърди каналът General SVR.

"Животът на резервата не е бил в опасност - вероятно дозата е била твърде малка. Сега се опитват да разберат как токсичното вещество е попаднало в тялото на двойника", се пише в канала.

Photos emerge of what some in Russia say is evidence of Putin's body double pic.twitter.com/5ayFOM1gNF — Huguenot (@HughBramlett) March 23, 2023

Твърди се, че службите за сигурност ФСБ и ФСО са започнали разследване по подозрение за покушение, твърди каналът.

General SVR твърди, че разполага с вътрешни познания за Кремъл, като същевременно не предоставя твърди доказателства и е възприемана от мнозина като източник на конспиративни теории.

Анонимният акаунт се появява през 2020 г., преди нахлуването в Украйна, като твърди, че се управлява от бивши и настоящи членове на руски официални органи. Оттогава той прави редица неоснователни и недоказани твърдения за Путин и неговата администрация.

Известен е фактът, че акаунтът предизвика рядко публично изясняване от страна на Кремъл, след като миналата година заяви, че Путин е паднал по стълби и се е изцапал.

Vladimir Putin's 'body double' breaks out in rash after being 'poisoned'https://t.co/6mXoAmgg03 pic.twitter.com/f5hkB6ZwjL — The Mirror (@DailyMirror) January 4, 2024

"Това е напълно невярно", заяви говорител пред Newsweek.

Миналата година General SVR също така твърдеше, че Путин ще предаде властта на бивш шеф на ФСБ, за да се подложи на операция от рак. По-късно Кремъл отрече Путин да е починал от рак, като заяви, че твърденията около здравословното му състояние са "абсурдни".

Д-р Валерий Соловей, заклеймен от Русия като "чуждестранен агент", също направи няколко смели твърдения за здравословното състояние на Путин. В последното си видео бившият професор предположи, че двойникът дърводелец е бил обучен от московските тайни служби да играе ролята на Путин.

Now I have been following Putin for quiet some years now and I can tell you that the #Putin that you're seeing isn't the REAL Putin, only other than a Body Double, the Real Putin is Executed after disappearing for 10 days, I do not believe that it's a Black Hat Body Double only.. pic.twitter.com/BJOe5FXaxz — MrConspiracy369 (@conspiracy369) January 29, 2023

"Тези от вас, скъпи приятели, които видяха така нареченото новогодишно приветствие на така наречения руски президент, вероятно са забелязали, че то беше много кратко - каза д-р Соловей. То беше не просто много кратко, то беше едно от най-кратките в историята на Путиновите [новогодишни послания]... Защо беше едно от най-кратките? Отговорът е ясен. За да не гледате и да не слушате. Да не гледаш външния вид и да не слушаш гласа на човека. Този човек, двойникът на Путин, се казва Евгений Василиевич. Той идва от Беларус. Родом от Беларус. Евгений Василиевич. Да, дърводелец от четвърта категория. Това е истината", казва Д-р Валерий Соловей.

Той не посочва фамилното име на предполагаемия измамник, а го нарича с предполагаемото му първо име Евгений и бащино или второ име Василевич.

От миналата година се говори за двойник на име "Василевич", след като висшият руски църковен глава патриарх Кирил, глава на православната църква, се обърка, като се обърна към Путин по време на среща с "Ваше превъзходителство, многоуважаеми Владимир Василевич", преди да се поправи и да нарече правилно президента Владимир Владимирович.

❗️ A Thousand and One Putin, or how many body double does he have?



The recent news that he has died has intensified the topic of Putin's body double, which has been circulating for 20 years. Whether the "real" Putin is alive is unknown, but the existence of more than one double… pic.twitter.com/uxU8sQuQqr — "Liberty of Russia" Legion (@legion_svoboda) October 31, 2023

По това време, през юли, д-р Соловей заяви, че Кирил е знаел за Путин и неговите двойници. Той заяви пред "Живой Гвоздь", канал в YouTube, че Василевич "е бащиното име на двойника" и че Кирил "знае бащиното име на двойника".

Украинската служба за военно разузнаване също заяви тази седмица, че Кремъл разполага с поне трима двойници на Путин. Говорителят на украинската служба за военно разузнаване HUR Андрий Юсов заяви тази седмица: "Тази информация [за това, че Владимир Путин използва дубльори] се потвърждава от много източници... Тя вече не е някаква новина или нещо, което трябва да се доказва в света... Технологията на двойниците е била използвана преди и се използва сега, по-специално от Владимир Путин или неговото обкръжение, хора, които влияят на ситуацията в Кремъл."

Някои казват, че двойниците се използват, защото Путин е тежко болен или се крие в бункер поради параноя за сигурността си, или се разполагат от обкръжението му, защото диктаторът е мъртъв.

Други предполагат, че новогодишното предаване е било образ на Путин, създаден от изкуствен интелект. Според наблюдателите вратът на руския президент е изглеждал несинхронизиран с тялото му, сякаш главата му е била наложена за телевизионната реч.

Професорът отдавна твърдеше, че истинският Путин е тежко болен от рак, а през октомври каза на последователите си, че Путин е умрял, за да бъде заменен от двойници. Той заяви, че кръгът от двойници е организиран от 72-годишния Николай Патрушев, бивш главен шпионин във ФСБ.