У краинското военно разузнаване затвърди подозренията си, че Владимир Путин използва поне трима двойници. Това съобщи Daily Mail.

Актьорите на Путин са държани под строга охрана и „постоянно наблюдение“ от руските тайни служби и нямат независим живот, според говорителя Андрий Юсов.

Коментарите идват след твърденията, че новогодишното обръщение на диктатора, излъчено точно преди полунощ в цяла Русия, е направено от AI технология.

Вратът на руския президент изглеждаше несинхронизиран с тялото му, смятат зрители.

„Информацията, че Владимир Путин, използва двойници, се потвърждава от много източници. Технологията на двойниците е била използвана преди и се използва сега, по-специално от Владимир Путин и неговото обкръжение, хора, които влияят на ситуацията в Кремъл“, казва Юсов.

Той се позова на твърдения, направени от някои руски източници, че Путин е мъртъв и е заменен от двойници, манипулирани от сенчести фигури в Кремъл, водени от мразещия Запада секретар на Съвета за сигурност Николай Патрушев. Други смятат, че се използват двойници, защото Путин е тежко болен или се крие в бункер, защото е параноичен за сигурността си, предава Daily Mail.

