Защо Кремъл обича слуховете по адрес на Путин?

М анипулирането на общественото мнение има за цел да отвлича вниманието от наистина важните неща. "Нищо чудно, че говорителят на Кремъл обича да коментира слухове по адрес на Путин", пише в коментара си Иван Преображенский.

В руските канали в платформата за кратки съобщения Телеграм, за която се твърди, че е свързана с пропагандиста Валерий Соловьов, се появиха съобщения за смъртта на руския президент след инфаркт. Това не е първата дезинформация за здравословното състояние на Владимир Путин. Това активно се обсъжда както в Русия, така и извън нея, съобщават от "Дойче веле". Но защо всички искат да говорят за това и кой печели от разпространяването на тези слухове?

Дезинформация под благосклонния поглед на Кремъл

Acabei de falar com uma amiga que mora em Moscovo, não foi noticiado por lá, ficou surpreendido. Nem desmentidos sobre a notícia há! Putin Suffers A ‘Heart Attack’ As Rumors Swirl Over His Ill Health; Kremlin Issues A Statement https://t.co/9sKy6SbSmH via @THEEURASIATIMES

След като Владимир Путин изгради в Русия личен диктаторски режим, самият той вече се разглежда като причина за всички събития в страната. Никой не беше учуден, когато президентът лично назначаваше полицейски началници или решаваше да нападне една съседна държава. Върху тази роля на Путин лесно се паразитира - точно това правят разпространителите на слухове за двойниците на руския лидер, както и за многото му смъртоносни заболявания. Сега тези конспиративни разкази се срещнаха и се сляха в един съвършен мит, в който две измислени реалности се подсилват взаимно. Опитайте се да докажете, че Путин не е мъртъв, ако е възможно да бъде заменен от двойник (А може би е бил заменен отдавна?).

Дезинформаторите, които разпространяват тези приказки под благосклонния поглед на Кремъл и руските служби за сигурност, отлично разбират как работи това. Владимир Путин се е превърнал в център на омраза и обожание за милиони. А слухът за смъртта му е обречен да се превърне в по-обсъждана история през следващите дни, отколкото войната на Израел с Хамас или агресията на Русия срещу Украйна. Тя е твърде чакана за милиони хора по света - особено в онази част на света, където стотици хора на ден вече умират заради войната, разпалена от руския президент.

Някои журналисти, не само руски, понякога неволно, но често и доброволно се включват в тази какофония. Защо да не грабнат няколкостотин хиляди или дори милиони допълнителни гледания в YouTube?

Служители на свободна практика в администрацията на Кремъл

Politico: "Putin's (still) not dead," Kremlin insists



Kremlin spokesman Dmitry Peskov on Friday denied rumors circulating on social media about Russian President Vladimir Putin's death, calling them a hoax. This is the second time this week that the Kremlin official has had to… pic.twitter.com/6UJNA24NLd