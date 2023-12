Путин се шокира от свой "двойник", генериран чрез изкуствен интелект (ВИДЕО)

Р уският президент Владимир Путин за кратко загуби ума и дума, когато се сблъска с версия на себе си, генерирана от изкуствен интелект (ИИ), по време на годишната си пресконференция, предаде Ройтерс.

"Двойникът" се възползва от възможността да зададе на Путин въпрос за изкуствения интелект на пресконференция, на която десетки обаждащи се от цялата страна граждани, се свързваха с президента чрез видеовръзка.

"Владимир Владимирович, здравейте, аз съм студент в Санктпетербургския държавен университет. Искам да попитам, вярно ли е, че имате много двойници?", попита изкуственият интелект, предизвиквайки смях сред аудиторията в залата с Путин в Москва. "И още: Как гледате на опасностите, които изкуственият интелект и невронните мрежи внасят в живота ни?", попита той.

Въпросът предизвика необичайно колебание у Путин, който вече четвърти час отговаряше на въпроси на граждани, отбелязва Ройтерс.

