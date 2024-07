П оп звездата Джъстин Бийбър пя на предсватбено тържество в Мумбай, Индия, съобщи АФП. Пищните тържества бяха по повод бракосъчетанието на сина на най-богатия човек в Азия Мукеш Амбани.

More videos of Justin Bieber performing at Radhika and Anant’s sangeet at the Jio World Convention Center in Mumbai, India (July 5) pic.twitter.com/zOFpRM3jxc