Индийски разкош на круиз в Барселона: Луксозната сватба на сина на най-богатия човек в Азия

О коло 800 гости на сватбените тържества на Анант Амбани и Радхика Мърчант се наслаждават на пищното приключение на борда на луксозен круиз в Средиземно море между 28 и 30 май, като Барселона беше избрана за отправна точка за някои гости.

Риана, Зукърбърг и Иванка Тръмп сред гостите на предсватбено парти на най-богатия човек в Индия

Въпреки секретността около събитието, мобилизирането миналия понеделник на близо дузина частни полети - подчертани от Boeing 747-400F на Atlas Air и Air X Charter Airbus A340-300 - идващи от Бомбай, доказа, че още една индийска сватба ще посети града, след тази на племенницата на Лакшми Митал през 2013 г. и още една, проведена в модернистичното заведение Sant Pau през 2022 г.

Домакините на това събитие са същата индийска двойка, която удиви света през март с пищно предсватбено парти в Джамнагар, което беше истинска демонстрация на власт и богатство. Сред присъстващите бяха Риана, Бил Гейтс, Иванка Тръмп и Марк Зукърбърг, сред лидерите, боливудски знаменитости и играчи на крикет.

Младоженецът е син на инженера и бизнесмен Мукеш Амбани, председател на мега корпорацията Reliance Industries и един от най-богатите мъже, а тя е дъщеря на колегата магнат Вирен Мърчант.

Маршрутът, който се очаква да измине корабът, според Hindustan Times, включва Кан, Портофино и Рим, но Барселона не е посочена като една от спирките, първоначално разкрити от изданието. В отговор на запитвания на вестника, организаторите на други индийски сватби, които са изненадали Барселона с екзотика и лукс през предишните години, също нямат информация, че събитието ще включва празненство в града.

After the Jamnagar bash, the Ambani family is currently on a cruise heading to Italy for the second pre-wedding celebration of Anant Ambani and Radhika Merchant, hosted by Mukesh Ambani and his wife, Nita Ambani. Amid much excitement, a video of the popular band, The Backstreet… pic.twitter.com/EOtAjucJqF