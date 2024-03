Риана и Зукърбърг присъстваха на екстравагантно парти на най-богатия човек в Азия

Р иана и шефът на Meta Марк Зукърбърг бяха в Индия за екстравагантно предсватбено парти, организирано от най-богатия човек в Азия. Очакваше се в празненствата да се включат и други влиятелни личности в световен мащаб, предаде АФП.

Лидерите на технологични гиганти, титани от индустрията, боливудски звезди, попзвезди и политици също трябва да присъстват на тридневните тържества, организирани от милиардера-магнат Мукеш Амбани.

Pop star Rihanna and Meta chief Mark Zuckerberg among celebrities at party in India hosted by Asia's richest man Mukesh Ambani.



The three-day celebrations are part of an elaborate pre-wedding ceremony for his son Anant and fiancee Radhika Merchanthttps://t.co/dC26CelrHH pic.twitter.com/vhUY3SHslN