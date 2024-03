Риана, Зукърбърг и Иванка Тръмп сред гостите на предсватбено парти на най-богатия човек в Индия

М арк Зукърбърг, Бил Гейтс и Иванка Тръмп бяха сред високопоставените международни фигури, които излетяха в Индия за екстравагантното предсватбено парти на милиардера Анант Амбани, което приключи в неделя.

Rihanna, Bill Gates And Mark Zuckerberg Among The Billionaires Attending Lavish Ambani Wedding In Indiahttps://t.co/UTnvyc5F4n pic.twitter.com/RmETjP1JPL — Forbes (@Forbes) March 1, 2024

Включващ изпълнения на суперзвездата Риана и магьосника Дейвид Блейн, тридневното тържество приветства около 1200 гости от Силиконовата долина, Боливуд и отвъд, с легендата на крикета Сачин Тендулкар и актьора Шах Рук Хан сред многото присъстващи индийски знаменитости.

Риана и Зукърбърг присъстваха на екстравагантно парти на най-богатия човек в Азия

Анант е най-малкият син на най-богатия човек в Азия, Мукеш Амбани, чието състояние се оценява на 117 милиарда долара, според Forbes. Младоженецът служи като директор в енергиен бизнес, управляван от Reliance, индийския конгломерат, основан от неговия дядо.

Rihanna, Mark Zuckerberg and Ivanka Trump among bevy of stars at Indian billionaire heir’s pre-wedding bash https://t.co/0zCeutcg9R — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) March 5, 2024

Въпреки че Анант и 29-годишната му приятелка Радхика Мърчант трябва да се оженят чак през юли, не бяха спестени средства на пищното предсватбено тържество. На гостите бяха сервирани 500 ястия, създадени от около 100 готвачи.

Празненствата през уикенда се състояха в Джамнагар, в западния щат Гуджарат, близо до главната петролна рафинерия на Reliance.

Летището в града, което обикновено обслужва по-малко от 10 полета на ден, отчете скок на активността. В публикация в X Saturday летищните власти казаха, че около 130 полета са пристигнали за феерията.

Наети самолети от Ню Делхи и Мумбай бяха предоставени на разположение на гостите, както и услугите на фризьори, гримьори и драпьори.

Most extravagant wedding ever? Rihanna, Bill Gates, Ivanka Trump and Mark Zuckerberg among star-studded guests at Indian wedding https://t.co/ujXZTQRKjo pic.twitter.com/YXjM78D5Tp — Reuters Pictures (@reuterspictures) March 4, 2024

Благотворителната част на семейния бизнес на Амбани, Reliance Foundation, каза, че тъкачи са били изпратени да произвеждат „гоблен от мечти“ за сватбата, докато занаятчии с увредено зрение са били наети да правят свещи за гостите.

Нов хиндуистки храмов комплекс се изгражда специално за сватбата и по-късно ще бъде отворен за обществеността, добави неправителствената организация.

В сряда семейство Амбани беше домакин на обща вечеря за повече от 50 000 души.

