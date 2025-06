Джей Ди Ванс: Не искам трайна вражда между Тръмп и Мъск

А мериканският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес в отговор на журналистически въпрос в Центъра „Кенеди“, където гледа мюзикъла „Клетниците“ заедно с президента Доналд Тръмп, че не знае дали Иран иска да се сдобие с ядрено оръжие, предаде Ройтерс.

Вицепрезидентът коментира и конфликта между Тръмп и мултимилиардера Илон Мъск. Ванс каза, че е разочарован от Мъск, но не би желал да се стигне до трайна вражда с него.

