Илон Мъск заяви, че „съжалява“, Доналд Тръмп е готов да му прости

И лон Мъск заяви, че „съжалява“ за някои от публикациите си за Доналд Тръмп, като твърди, че е „отишъл твърде далеч“, съобщава Sky News .

(Във видеото: Кетамин, Епстийн и милиарди: Колко още ще се задълбочи драмата между Мъск и Тръмп)

Миналата седмица Мъск публикува поредица от туитове за X в рамките на пламенна размяна на мнения между двамата.

Сред тях главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX определи мащабния законопроект на президента за данъците и разходите като „отвратителна гадост“.

Милиардерът публикува и в X, че президентът се появява във файлове, свързани с опозорения педофилски финансист Джефри Епстийн. Публикацията беше написана в четвъртък и изтрита до неделя, заедно с някои други, обвиняващи президента в неправомерни действия.

„Отидох твърде далеч“, написа в сряда Мъск в X. Мъск не уточни за кои публикации съжалява.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да прости на Елон Мъск след неотдавнашните нападки на милиардера, въпреки че „не е бил щастлив“, пише Newsweek .

„Не изпитвам никакви обиди. Но наистина бях изненадан, че това се случи“, каза Тръмп в предаването Pod Force One с Миранда Девин от The New York Post в интервю, публикувано в сряда сутринта.

„Предполагам, че бих могъл“, отговори Тръмп на въпроса дали би могъл да прости на Мъск, като добави: „Но трябва да оправим страната“ и „единствената ми функция сега е да върна тази страна на ниво, по-високо от това, което някога е била“.

По-рано Белият дом отхвърли твърденията на Мъск за Епстийн, като прессекретарят Каролайн Ливит заяви: „Това е злощастен епизод от страна на Илон, който е недоволен от „Един голям красив законопроект“ [републикански законопроект за данъци и разходи], защото той не включва политиките, които той искаше.“

„Президентът е съсредоточен върху приемането на този исторически закон и върху това да направи страната ни отново велика.“, допълни тя.

В друга публикация в четвъртък, Мъск, собственикът на платформата X, атакува митата на Тръмп, заявявайки, че те „ще причинят рецесия през втората половина на тази година“.

В отговор президентът Тръмп заяви, че Мъск е „загубил разсъдъка си“ в интервю за ABC News , заплаши да прекрати правителствените договори с компаниите на Мъск и каза, че е помолил милиардера да напусне Белия дом.