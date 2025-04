Какво е „пронатализъм“, за който се застъпват Илон Мъск и Джей Ди Ванс

Н ай-богатият мъж в света Илон Мъск и вицепрезидентът Джей Ди Ванс разпространяват убеждение, наречено „натализъм“, не само с думите, но и с действията си, пише Times of India.

Какво представлява то и може ли наистина да повлияе на раждаемостта в световен мащаб? Ето какво трябва да знаете.

Какво представлява "натализмът"?

"Натализмът" е идеология или културно разбиране, според което раждането на деца се възприема като висша ценност, смисъл на живота или дълг.

А "пронатализмът" е политика или програма, целяща насърчаване на раждаемостта чрез конкретни мерки – пари, услуги, облаги.

Защо Илон Мъск и Джей Ди Ванс подкрепят "пронатализма"?

JD Vance and Elon Musk have become Pronatalists. The belief that having more children is desirable.

Илон Мъск, ръководител на Департамента за правителствена ефективност (DOGE), е популярен с това, че е баща на 14 деца от няколко жени, или поне за толкова се знае. В свое изявление той споделя, че ниската раждаемост е „много по-голям риск за цивилизацията от глобалното затопляне“.

През април американският президент Доналд Тръмп сподели, че ще бъде известен като „президентът на оплождането“, а според New York Times администрацията му вече е започнала политически предложения, целящи да стимулират хората да имат повече деца.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс сподели програмата на администрацията по време на митинга „Марш за живот“ с думите: „Позволете ми да кажа много просто: искам повече бебета в Съединените американски щати.“

You can thank you Elon Musk for this in large part. He has been pointing out that the western world is facing a demographic winter because of declining birth rates.



It wasn't long ago that I would have students on college campuses make the case for abortion because of…