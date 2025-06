Хаби Ламе, най-популярният потребител в TikTok в света, напусна САЩ след задържане от федерални агенти

Х аби Ламе, италианският инфлуенсър с над 162,2 милиона последователи в TikTok, бе задържан в петък на Международното летище "Хари Рийд" в Лас Вегас, съобщи говорител на имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE). Причината за задържането била, че той е "прекрачил условията на визата си“, предава Sky News .

25-годишният Ламе е пристигнал в САЩ на 30 април, допълни говорителят на ICE, като уточни, че той е напуснал страната без издадено постановление за депортиране чрез доброволно напускане.

Лице с издадена заповед за депортиране може да бъде забранено да влиза отново в САЩ за период до десет години.

Докато е бил в САЩ, Ламе, чието истинско име е Серинже Хабане Ламе, е присъствал на Met Gala и на благотворителната гала вечеря на Института за костюми към Метрополитен - музея на изкуствата в Ню Йорк.

