Илон Мъск и Джей Ди Ванс подкрепят пронатализма: Какво е това и как може да повлияе на света

И лон Мъск и Джей Ди Ванс са сред най-известните поддръжници на така наречения „пронатализъм“ – идеология, която насърчава раждаемостта като отговор на световния демографски спад.

В момента администрацията на Доналд Тръмп обсъжда политики, насочени към стимулиране на увеличен брой раждания. Пронатализмът се разглежда като възможен начин за справяне с намаляващата раждаемост в Америка, а освен това може да реши и някои от проблемите на институциите, които зависят от поколенията на по-младите хора. Повишаването на раждаемостта би довело и до по-голямо, по-младо население и по-широка трудова сила.

