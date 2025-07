"Доналддддд": Чуждестранни лидери ухажват Тръмп по личния му мобилен телефон

П о време на първия си мандат президентът Доналд Тръмп изненада редица световни лидери, като им предостави личния си мобилен номер и ги насърчи да заобикалят обичайните дипломатически протоколи, просто като му се обаждат директно, пише Politico .

Склонността на Тръмп към чести и често неформални разговори вече е добре позната черта от характера му. И шест месеца след началото на втория му мандат, световни лидери, които искат да останат в добри отношения с президента, редовно му се обаждат и му изпращат съобщения, понякога по важни глобални въпроси, а понякога просто за приятелски разговори.

"Той говори с много лидери, далеч повече, отколкото хората си дават сметка", казва човек, запознат с телефонните му разговори. "Много от обажданията са по конкретни въпроси, сериозни дела, но има и доста неформални, лични разговори."

Сред тези лидери са френският президент Еманюел Макрон, саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман и британският премиер Киър Стармър, с когото Тръмп ще играе голф в Шотландия в понеделник, според източници, запознати с обажданията.

Неформалността на тези разговори, макар и да не се различава особено от спонтанния стил, който Тръмп често демонстрира публично, все пак впечатлява съветниците, които слушат от другата страна на линията. Един от тях си спомня как Тръмп и Макрон се поздравили взаимно "по братски".

"Беше донякъде забавно - Тръмп казваше "Еманюеллллл" и протягаше "л", а Макрон отговаряше с "Доналддддд" и удължаваше "д", спомня си източникът.

