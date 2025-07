Тръмп и Фон дер Лайен обявиха споразумение за 15% мита на стоките от ЕС

С АЩ и ЕС постигнаха търговско споразумение, предвиждащо 15% мита върху европейския износ, обяви президентът Доналд Тръмп след среща с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Търнбъри, предадоха ДПА и Франс прес.

Според американския президент, който разговаря с европейската лидерка в продължение на един час, ЕС е поел ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 млрд. долара и за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 600 млрд. долара.

