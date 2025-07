Тръмп иска да запази договора "Нов СТАРТ" за ядрените оръжия

А мериканският президент Доналд Тръмп каза, че би искал да останат ограниченията за разполагане на американските и руските стратегически ядрени оръжия, зададени в Договора за стратегическите нападателни оръжия от 2010 г., известен като "Нов СТАРТ", предаде Ройтерс.

Въпросният договор изтича на 5 февруари догодина, уточнява световната агенция.

President Donald Trump expressed support on Friday for preserving the New START treaty limits on U.S. and Russian nuclear weapons, ahead of its February expiration.



"That's not an agreement you want expiring. We're starting to work on that," he told reporters before departing…