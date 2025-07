Германия в неведение, докато Тръмп обмисля намаляване на американското военно присъствие в Европа

Т ихата дипломация на Германия помогна за осигуряването на американска подкрепа за Украйна. Но дългосрочните ѝ отношения в сферата на сигурността с Вашингтон навлизат в несигурна територия, пише Politico .

Германия знае, че американците няма да останат завинаги. Сега тя се опитва да се увери, че няма да си тръгнат твърде скоро.

В продължение на десетилетия американското военно присъствие на германска територия е гръбнакът на глобалните операции на Съединените щати, но и стълб на европейската отбрана. Но докато Вашингтон се подготвя да преразгледа разполагането на войските си, властите в Берлин все повече се питат какво означава това за тях.

Министърът на отбраната Борис Писториус пътува до Вашингтон в понеделник, за да гарантира, че Германия ще бъде включена в процеса. След срещата си с американския министър на отбраната Пийт Хегсет той даде ясно да се разбере, че Берлин очаква промяна в американската отбранителна стратегия.

"Още преди две години започнах да посочвам, че рано или късно ще стане ясно, че американците в крайна сметка ще започнат да правят по-малко", заяви Писториус пред журналисти след срещата. "Засега в Европа можехме да разчитаме, че ще правят повече. Но трябва да признаем, че те имат свои собствени интереси - в Индо-Тихоокеанския регион, в сигурността на морските търговски маршрути."

Неяснотата остава около това какво точно означава "по-малко". Германските власти твърдят, че искат да бъдат част от процеса на координация, но досега не са получили никакви твърди ангажименти относно плановете на САЩ, нито по отношение на мащаба, нито на времето.

Съюзниците в НАТО също са обезпокоени, а посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър се опита да успокои обстановката в четвъртък. Пред журналисти в централата на НАТО в Брюксел той заяви, че води "ежедневни разговори със съюзниците по този процес".

"Съгласихме се да няма изненади и празноти в стратегическата рамка на Европа", добави той.

"#Germany left guessing as #Trump weighs US troop cuts in #Europe"https://t.co/OOLJNUyfm3