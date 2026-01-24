Свят

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

„Дискомбобулаторът. Не ми е позволено да говоря за него“, каза Тръмп по време на ексклузивно интервю в Овалния кабинет

24 януари 2026, 18:36
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „Ню Йорк Пост“, че ново тайно оръжие, което той нарича „Дискомбобулаторът“, е било от съществено значение за смелата американска операция, при която е бил заловен венецуелският диктатор и наркотрафикант Николас Мадуро.

Тръмп се похвали, че мистериозното оръжие „е направило вражеското оборудване неизползваемо“, когато американски хеликоптери са се спуснали над Каракас на 3 януари, за да арестуват Мадуро и съпругата му Силия Флорес по федерални обвинения за наркотици и оръжия – без да загубят нито един американски живот.

„Дискомбобулаторът. Не ми е позволено да говоря за него“, каза Тръмп по време на ексклузивно интервю в Овалния кабинет.

„Много бих искал“, добави президентът, преди да потвърди използването му в тайната операция.

„Те никога не изстреляха ракетите си. Имаха руски и китайски ракети, но нито една не изстреляха. Ние дойдохме, те натиснаха бутоните и нищо не се случи. Всички бяха подготвени за нас.“

Тръмп коментира оръжието, когато беше попитан за съобщенията тази седмица, че администрацията на Байдън е закупила импулсно енергийно оръжие, за което се подозира, че е от типа, причинил „синдрома на Хавана“.

Не се знае много за оръжието, но тези съобщения последваха разкази от Венецуела, описващи как въоръжените мъже на Мадуро са били принудени да коленичат, „кървящи от носа“ и повръщащи кръв.

Един член от екипа на охраната на сваления диктатор разказа след това, че „изведнъж всички наши радарни системи се изключиха без никакво обяснение“.

„Следващото, което видяхме, бяха дронове, много дронове, които летяха над нашите позиции. Не знаехме как да реагираме“, каза той, добавяйки, че след това са се появили хеликоптери – „едва осем“ – които превозваха около 20 американски войници в района.

„Дискомбобулаторът" бил насочен директно към защитниците на Мадуро.

В един момент те изстреляха нещо; не знам как да го опиша. Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре“, каза свидетелят.

„Всички започнахме да кървим от носа. Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Не можехме дори да станем след това звуково оръжие – или каквото и да беше то.“

63-годишният Мадуро в момента е затворен в федерален затвор в Бруклин, където очаква процес по обвинения в наркотероризъм, а бившият му вицепрезидент Делси Родригес изпълнява функциите на временен лидер на Венецуела.

„Имаме отлични отношения с новия президент“, каза Тръмп. „Тя е страхотна.“ 

Източник: БГНЕС    
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 12 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 6 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 10 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 9 часа
