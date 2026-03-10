Свят

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

Шах е на прага да стане най-младият министър-председател в историята на Непал, след като неговата партия постигна съкрушителна победа на изборите миналата седмица

10 март 2026, 15:55
Източник: Getty Images

Т ой рапира, бунтува се и обещава радикална промяна. Запознайте се с човека, който е напът да поеме управлението на Непал.

В своите 35 години Балендра Шах е бил рапър, кмет, инженер и непоколебим почитател на правоъгълните слънчеви очила. Днес той е на прага да стане най-младият министър-председател в историята на Непал, след като неговата партия постигна съкрушителна победа на изборите миналата седмица, пише The New York Times.

Това гласуване бе първото след миналогодишното въстание, предвождано от "Поколението Z". Тогава младите хора свалиха правителството, което мнозина непалци смятаха за корумпирано и напълно откъснато от реалността. Партията „Растрия Сватантра“ (RSP) – млада политическа сила, позиционираща се като наследник на тази "Z-революция" – получи най-големия мандат в съвременната изборна история на страната. Според официалните резултати, публикувани във вторник, тя печели огромно мнозинство в 275-местния парламент. Г-н Шах, представител на поколението на милениалите с често агресивен и остър стил в социалните мрежи, е техният избор за лидер на нацията.

  • Защо хората гласуваха за него?

Формално погледнато, електоратът в Непал избра партията RSP. Но в действителност много непалци не дадоха гласа си за политическа формация, а за „Бален“ – както е известен г-н Шах.

„Хората казват: „Бален е спасителят на Непал“, коментира Санджив Хумагайн, политолог в Непалския отворен университет. „В духа на популизма те го обявяват за бог.“ Социално ангажиран рапър, г-н Шах се гордее с факта, че не е обвързан с политическия елит. Преди четири години той успешно се кандидатира като независим за кмет на столицата Катманду. Там той изгради имидж на политик, който постига реални резултати – справи се с управлението на отпадъците, подобри образованието и здравеопазването – именно защото не бе ограничен от вкаменената йерархия на партийната политика.

Като кмет Шах подкрепи протестите на "Поколението Z", които през септември се събраха мирно в Катманду, за да осъдят корупцията, непотизма и пълната забрана на социалните медии. Протестите бързо ескалираха в насилие, след като силите за сигурност убиха невъоръжени младежи. Тогава г-н Шах нарече тогавашния премиер КП Шарма Оли „терорист“. Скоро след това Оли подаде оставка и правителството падна.

Когато бяха насрочени новите избори, Шах реши да се бори за депутатското място, което четири десетилетия по-възрастният от него Оли заемаше от години. Младият рапър спечели с над три пъти и половина повече гласове.

  • Какъв е стилът на Бален?

Дръзък, непостоянен и донякъде загадъчен. Той винаги крие лицето си зад емблематичните правоъгълни очила, които настоява да носи дори в затворени помещения.

Г-н Шах рядко дава пресконференции или интервюта. Вместо това комуникира директно през социалните мрежи, където влиянието му е без аналог – той има 3,7 милиона последователи във Facebook при население на страната от 30 милиона души.

В кампанията си той се изправи срещу влиянието на трите големи държави (САЩ, Китай и Индия) и срещу трите основни непалски партии, които от десетилетия контролират държавата. Преди да се присъедини към RSP през януари, той не спестяваше критиките си и към тях.

„Всички политици, и нови, и стари, са крадци“, написа той в мрежата. Г-н Шах неведнъж е изразявал възхищение от управленския стил на диктатори като Хитлер и често се оплаква публично от предполагаеми лични обиди – инстинктивен рефлекс, който може да му създаде трудности, когато поеме държавното кормило.

  • Каква е неговата музика?

Поет, превърнал стиховете си в ритъм, г-н Шах е „трубадурът на улицата“. Макар да е отрасъл в охолство като син на лекар, той пише текстове в защита на аутсайдерите и срещу силните на деня, вдъхновен от идоли като Тупак Шакур и 50 Cent.

В държава, доминирана от Хималаите, Шах е напът да стане първият премиер, считан за „син на Мадхеш“ – равнинната провинция на границата с Индия. Жителите на южните равнини, които са повече от половината население, отдавна се чувстват като втора ръка граждани.

Една от песните му, издадена тази година, изразява съчувствие към непалците, принудени да работят в чужбина заради корупцията у дома, която убива всички възможности за реализация.

„Парите сякаш растат по дърветата за тези, които продават достойнството си; за тези, които тъпчат другите; за егоистите, за тези, които пишат лъжи и потискат“, се пее в текста.

  • Какъв лидер ще бъде той?

Като кмет на Катманду Шах често действаше първосигнално, оставяйки административните детайли за по-късно. Той се опита да разруши с булдозери незаконно гето, което смяташе за опасно, а за да протестира срещу бавните пътни ремонти, нареди самосвал с боклук да бъде изсипан пред сградата на Пътното управление. В работата си той се доверява на тесен кръг от помощници, посветени на мисията да премахнат бюрокрацията, като често просто елиминират самите бюрократи.

Като лидер на държавата обаче Балендра Шах ще трябва да бъде по-гъвкав. Макар партията му да има мнозинство в долната камара на парламента, тя не разполага с нито едно място в горната камара, което ще направи приемането на закони изключително трудно.

„Имаме много проблеми в Непал“, казва политологът г-н Хумагайн. „Дори човек като Бален ще трябва да се научи на компромиси, комуникация и работа в екип.“

Балендра Шах Премиер на Непал Рапър-политик Избори в Непал Партия Растрия Сватантра Кмет на Катманду Поколение Z
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
